Las cicatrices que no se ven

Al llegar al último año teníamos una materia llamada Prácticas Educativas y en esa materia hacíamos actividades relacionadas a lo que deseábamos estudiar. Hubo una actividad que fue la que marcó mi huida de la institución, se llamaba “¿Qué ves cuando me mirás?” y la idea era poner ese título y nuestros nombres en la hoja y pasarla por el curso para que dejen adjetivos positivos o hablen de las capacidades buenas de cada uno. Obviamente la actividad no funcionó como la profe esperaba y en las hojas de mis compañeros había chistes mientras que en la mía había comentarios de todo tipo pero sobre todo una frase que nunca voy a olvidar: “¿por qué no te salió matarte?”, recuerdo hasta la tipografía. Mi mamá, ya cansada, me obligó a cambiarme de escuela pero yo tomé una decisión crucial: iba a despedirme, pero no de cualquier manera, con una carta que iba a leer frente a todo el curso, directivos y profesores, y así lo hice.