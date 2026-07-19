“Grondona no sabía inglés y manejaba la FIFA”

-Yo decía, antes de escribir el libro, que estaba entre los tres políticos más importantes que conocí. Los otros dos fueron (Arturo) Frondizi y (Raúl) Alfonsín. Grondona representaba primero al fútbol, que es una parte cultural y social central de la Argentina, y de casi todos los países, pero en Argentina absolutamente. A la vez era un hombre de consulta de los gobiernos. Desde la dictadura hasta el día de su muerte. Hay un ejemplo de su cintura política: en 2001, cuando Racing está por salir campeón y se produce el estallido social, él fue quien le dijo al gobierno nacional que no se suspenda el partido Racing-Vélez. Hizo entender que si no se jugaba ese partido, a pesar de los desbordes sociales, la cosa se iba a poner peor. Y no tengo dudas de eso. Racing esperaba su campeonato desde hacía 35 años.