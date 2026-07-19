Miguel Rep: “Charly García es una suma de saberes”

-Siempre me sentí acompañado y ayudado mientras trabajé este material. El prólogo de Rodrigo Fresán, entusiasmado por participar. También la contratapa de Juan Ignacio Boido. Nacho Iraola, editor de Planeta, que en una Navidad fue uno de los que más me incentivó para escribirlo; es un amigo que me estuvo agitando y me contó cada vez más anécdotas, muchas de ellas desconocidas para mí. Nacho me maquinó. Pedro Saborido, con quien hago presentaciones: en el escenario, le decía a la gente que estaba escribiendo un libro sobre Charly y yo veía que la respuesta era hermosa. Me hacía mostrar los dibujos a medida que los iba haciendo. Gracias a él entendí que ahí había un libro. Otra persona es mi hermano, Jorge Repiso, quien me acompañó en la investigación periodística. Todo el tiempo me pasó info, videos, cosas raras. Me ayudó a darles un orden a los dibujos. Y sobre todo mi compañera, que cuando pensaba que no iba a llegar a terminar el libro me tranquilizaba, me decía que sí, que lo iba a terminar. A la vez, mi propio estímulo, mi propio empuje. El montaje final, sin embargo, fue de mucha energía, mucha intensidad. Yo quería que al libro no le faltara nada porque me interesaba que sirviera para que el día de mañana un padre o una madre le puedan decir a su hija “tomá, leé este libro para saber quién fue Charly”.