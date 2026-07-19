Poema y diálogo

El sintagma La Tiza abre y cierra el poemario, disemina sentido: Con la tiza entre los dedos él dibuja líneas/que pueden ser paisajes o la nieve que cae. La incertidumbre del hombre que dibuja interpela al yo poético en un somos que nos participa:…somos este hombre que en la oscuridad deambula/trazando líneas de tiza blanca... La Tiza que ha trazado la duda de Descartes en su pizarrón de geómetra es la Tiza del sastre que marca dobladillos con precisión de artesano: …La Tiza áspera dibuja una esfera un triángulo/ […]/uniendo trazos amarrando hilos/en una trama indescifrable. Así la Tiza de Descartes, la de su amigo el sastre, dibujan la poiesis de un diálogo que nos reúne.