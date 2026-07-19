La memoria como experiencia poética

El libro dialoga con una vasta tradición de poesía italiana: las epifanías cotidianas de Eugenio Montale, las resonancias de la poesía narrativa de Cesare Pavese, donde el relato aglutina la evocación autobiográfica y la dimensión existencial. Como en Pavese los poemas de Monteleone avanzan mediante escenas y figuras que parecieran emerger de una memoria narrada antes que evocada. Como en los textos de Pier Paolo Pasolini, aquí la memoria familiar y los espacios recorridos se hallan atravesados por una sensibilidad amorosa y elegíaca que transforma lugares en signos de una experiencia histórica y afectiva más amplia. La Italia de Monteleone no es solamente la de los ancestros: es también la de una tradición cultural que encuentra en la poesía una forma de resistencia frente al olvido. Otro antecedente sugestivo es Italienisches Liederbuch (1974) de Juan R. Wilcock en su etapa italiana, cuando ya había abandonado el español como lengua poética. La referencia sitúa la italianidad en un espacio de extraterritorialidad donde caben las Elegías Romanas de Goethe, en los versos citados en el poema amoroso “Goethe en Roma” que dialoga, por obra de la traducción, con el romántico alemán.