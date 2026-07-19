LA GACETA Literaria

La memoria como experiencia poética

Diálogo con una vasta tradición.

Hace 5 Hs

POESÍA

POEMAS ITALIANOS

JORGE MONTELEONE

(Fondo de Cultura – Buenos Aires)

El crítico Jorge Monteleone ha publicado por primera vez un libro de poemas. La voz que habla en estos versos regresa a lo más profundo de su imaginario: la memoria como experiencia poética. Italia se inscribe en la escritura como una constelación afectiva donde confluyen los antepasados, canciones oídas en la infancia, el amor y las preguntas sobre el tiempo. El autor ha señalado que una de las obsesiones que atraviesa el libro es el tiempo que transforma cada recuerdo en una forma simultánea de presencia y de pérdida.

El libro dialoga con una vasta tradición de poesía italiana: las epifanías cotidianas de Eugenio Montale, las resonancias de la poesía narrativa de Cesare Pavese, donde el relato aglutina la evocación autobiográfica y la dimensión existencial. Como en Pavese los poemas de Monteleone avanzan mediante escenas y figuras que parecieran emerger de una memoria narrada antes que evocada. Como en los textos de Pier Paolo Pasolini, aquí la memoria familiar y los espacios recorridos se hallan atravesados por una sensibilidad amorosa y elegíaca que transforma lugares en signos de una experiencia histórica y afectiva más amplia. La Italia de Monteleone no es solamente la de los ancestros: es también la de una tradición cultural que encuentra en la poesía una forma de resistencia frente al olvido. Otro antecedente sugestivo es Italienisches Liederbuch (1974) de Juan R. Wilcock en su etapa italiana, cuando ya había abandonado el español como lengua poética. La referencia sitúa la italianidad en un espacio de extraterritorialidad donde caben las Elegías Romanas de Goethe, en los versos citados en el poema amoroso “Goethe en Roma” que dialoga, por obra de la traducción, con el romántico alemán.

Los poemas recorren ciudades, ruinas, músicas y escenas domésticas. Roma, Venecia, Pompeya, las canzonettas familiares, los relatos de inmigración. No se trata de reconstruir un origen perdido, sino de explorar la manera en que el amor y los afectos sobreviven en las palabras. Más que una celebración nostálgica de los orígenes, los poemas proponen una meditación sobre aquello que permanece cuando el tiempo parece haber borrado todo. La memoria no recupera el pasado: lo vuelve contemporáneo. El libro puede leerse como una singular poética donde convergen la tradición lírica italiana, la experiencia de la inmigración y el misterio del tiempo y su supervivencia en el ritmo del poema.

© LA GACETA

Guillermo Siles

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