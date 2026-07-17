Donald Trump saludó a Claudio Tapia en un evento de la FIFA antes de la final del Mundial 2026
El presidente de Estados Unidos y el titular de la AFA protagonizaron su primer encuentro público durante una actividad oficial organizada por la FIFA. La imagen se produjo a dos días de la final entre Argentina y España.
Resumen para apurados
- Donald Trump saludó a Claudio Tapia este viernes en EE.UU. durante un evento de la FIFA previo a la final del Mundial, marcando el primer encuentro público entre ambos.
- El saludo protocolar ocurrió ante Gianni Infantino. Previamente, Tapia había visitado Mar-a-Lago en Florida, invitado por un asesor de Trump, pero no se habían cruzado allí.
- Este acercamiento político e institucional refuerza los lazos entre la AFA y EE.UU., país coorganizador del torneo, en la antesala de la trascendental final frente a España.
A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una imagen llamó la atención fuera de las canchas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, durante un evento oficial organizado por la FIFA.
El encuentro se desarrolló este viernes en territorio estadounidense y reunió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto con los máximos dirigentes de distintas federaciones nacionales que participan de la Copa del Mundo.
En ese contexto, Trump intercambió un saludo protocolar con Tapia, dejando registrada la que se considera la primera fotografía pública de un encuentro directo entre ambos.
La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos políticos más comentados de la previa de la final que disputarán Argentina y España en el MetLife Stadium.
Si bien se trata del primer saludo oficial frente a las cámaras, no es la primera vez que el presidente de la AFA tiene vínculos con el entorno del mandatario estadounidense.
En diciembre del año pasado, pocos días después del sorteo del Mundial 2026, Tapia viajó a Mar-a-Lago, el exclusivo club privado de Trump ubicado en Palm Beach, Florida, para participar de un homenaje a Charlie Kirk, un reconocido dirigente y militante del movimiento conservador estadounidense.
En aquella oportunidad, el titular de la AFA compartió imágenes de la visita en sus redes sociales y escribió: "Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk. Quiero agradecer, especialmente, a Felix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante".
Sin embargo, Trump no estuvo presente durante ese acto. La invitación había sido gestionada por Felix Lasarte, abogado cubano-estadounidense y uno de los asesores de confianza del presidente norteamericano.
Por ese motivo, el saludo de este viernes representa el primer encuentro público entre ambos dirigentes desde que comenzaron esos contactos institucionales.
La reunión se produjo en medio de la cuenta regresiva hacia la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Mientras Lionel Scaloni y sus dirigidos ultiman los detalles para intentar conquistar la cuarta estrella, la actividad institucional de la FIFA también concentra la atención de los principales dirigentes del fútbol mundial y de las máximas autoridades políticas del país anfitrión.