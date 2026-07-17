Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complica la circulación entre Ticucho y Vipos

En plena alerta por viento Zonda, un voraz incendio afecta las banquinas del tramo que une Ticucho con Vipos, donde las llamas avanzan muy cerca de la calzada y complican la circulación debido a la reducción de la visibilidad.
La situación genera preocupación entre quienes transitan por la zona, ya que el fuego se mantiene activo en sectores próximos al camino, lo que obliga a extremar las medidas de precaución para evitar accidentes.
El oficial principal Cristian Tola, director de Operaciones de la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, confirmó a LA GACETA que dotaciones de bomberos trabajan para controlar y evitar que se propague el fuego.
Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y mantenerse atentos a las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, debido a que todavía pueden registrarse inconvenientes como consecuencia del intenso viento.