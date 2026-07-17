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Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complica la circulación entre Ticucho y Vipos

La situación genera preocupación entre quienes transitan por la zona, ya que el fuego se mantiene activo en sectores próximos al camino. Dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas.

MÁXIMA ALERTA EN RUTA 9. Un voraz incendio golpea el tramo que une Ticucho con Vipos.
MÁXIMA ALERTA EN RUTA 9. Un voraz incendio golpea el tramo que une Ticucho con Vipos.
Hace 34 Min

En plena alerta por viento Zonda, un voraz incendio afecta las banquinas del tramo que une Ticucho con Vipos, donde las llamas avanzan muy cerca de la calzada y complican la circulación debido a la reducción de la visibilidad.

La situación genera preocupación entre quienes transitan por la zona, ya que el fuego se mantiene activo en sectores próximos al camino, lo que obliga a extremar las medidas de precaución para evitar accidentes.

El oficial principal Cristian Tola, director de Operaciones de la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, confirmó a LA GACETA que dotaciones de bomberos trabajan para controlar y evitar que se propague el fuego. 

RUTA 9. Un voraz incendio afecta al tramo que une Ticucho con Vipos, RUTA 9. Un voraz incendio afecta al tramo que une Ticucho con Vipos,

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y mantenerse atentos a las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, debido a que todavía pueden registrarse inconvenientes como consecuencia del intenso viento.

Alerta en la ruta 9: un voraz incendio complica la circulación entre Ticucho y Vipos
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