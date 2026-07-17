Política

Peritaje reveló inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde: gastos desmedidos y falta de documentación

Los peritos señalaron que una gran cantidad de gastos que generó junto a su ex pareja Jésica Cirio carecían de documentación reapaldatoria adecuada.

Martín Insaurralde
Martín Insaurralde
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia argentina detectó graves inconsistencias entre los ingresos oficiales y los millonarios gastos de Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito.
  • El informe contable reveló que el exintendente y su exesposa, Jésica Cirio, realizaron viajes de lujo y compras exclusivas sin la documentación respaldatoria correspondiente.
  • Aunque el informe no dictamina un delito, aporta elementos clave para que el juez determine nuevas indagatorias sobre el origen de los fondos en la función pública.
Resumen generado con IA

Un reciente peritaje llevado a cabo por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia detectó serias inconsistencias entre los ingresos en blanco y los exorbitantes gastos del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por presunto enriquecimiento ilícito desde que tomó estado público el escándalo del "yategate".

Entre los hallazgos más destacados de esta pericia ordenada por el juez Luis Armella se encuentra una notable discrepancia entre lo que Insaurralde y su ex pareja, la modelo Jésica Cirio, han gastado en comparación con los ingresos oficiales que han declarado durante su ejercicio en la función pública.

Los peritos señalaron que una gran cantidad de gastos carecían de documentación respaldatoria adecuada, lo que sugiere que el monto real de las erogaciones podría ser incluso mayor.

Entre los gastos analizados se incluyen viajes lujosos, propiedades, vehículos y hasta la ostentosa boda celebrada por la ya disuelta pareja.

Pero también está en el ojo de la Justicia el suntuoso viaje a Marbella que Insaurralde realizó junto a la modelo Sofía Clerici, con quien compartió una navegación exclusiva en un yate por el Mar Mediterráneo.

En ese viaje, además, se registraron altos gastos en alojamientos lujosos, vuelos, restaurantes de alta gama y compras en reconocidas marcas.

Muchos de estos gastos no cuentan con respaldo documental, señala el informe de la Justicia, que también evidencia que en varios períodos como 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023, las erogaciones de Cirio superaron considerablemente sus ingresos.

Estos hallazgos sugieren la posibilidad de que hayan recurrido a fuentes de financiamiento no identificadas para sostener un estilo de vida tan lujoso.

Adicionalmente, los peritos encontraron diferencias significativas entre las declaraciones fiscales, los movimientos bancarios y los registros de patrimonio, lo que podría indicar intentos de ocultar el origen de los fondos.

Si bien la pericia no establece la existencia de un delito -dejando esta evaluación a la consideración del juez de la causa-, sí plantea serias dudas sobre la legalidad de los ingresos y gastos de Insaurralde y Cirio.

Esto podría dar pie a nuevas indagatorias en un caso que sigue levantando polvareda en torno a la ética en la función pública.

Durante su tiempo como funcionario, se registraron un total de 76 vuelos internacionales por parte de Insaurralde.

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