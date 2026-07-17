La tucumana que llevó el ADN argentino a un hogar de Kentucky y convirtió a un niño estadounidense en fanático de Messi

Durante una entrevista con LA GACETA, el pequeño sorprendió al identificar a Lionel Messi y dejó en evidencia cuánto aprendió de la cultura argentina. Pero eso es apenas una parte de la historia. "Habla prácticamente bilingüe y hasta con tonada tucumana. Dice 'lluvia' con la doble ll, toma mate, le gusta Tini y ya es un argentino más", contó María José, orgullosa del vínculo que construyó con el niño.