Cómo estará el tiempo en Argentina durante la final del Mundial: qué dice el pronóstico para este domingo
El pronóstico del SMN y el análisis de Meteored indican que el domingo habrá un descenso de las temperaturas en gran parte del país. Conocé cómo estará el tiempo durante la final del Mundial entre Argentina y España.
Resumen para apurados
- El SMN prevé un marcado descenso térmico en Argentina este domingo 19 de julio por un frente frío, justo durante la final del Mundial de fútbol contra España.
- Tras lluvias previas, el ingreso de una masa de aire polar estabilizará el clima pero bajará las marcas térmicas, con mínimas de 10°C en el AMBA y frío en la Patagonia.
- Los hinchas deberán prepararse para un clima invernal durante los festejos de la final. Este cambio consolida el regreso de las temperaturas frías típicas de la estación.
La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también viene acompañada por otra consulta entre los hinchas: cómo estará el tiempo este domingo 19 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el análisis de Meteored, gran parte del país experimentará un cambio de las condiciones meteorológicas tras el ingreso de un frente frío que dejará atrás el ambiente templado registrado durante los últimos días.
El avance de una masa de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas en la región central y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en algunas provincias del norte todavía podrían persistir condiciones de inestabilidad.
El pronóstico para la final del Mundial
Según el SMN, el domingo se espera un ambiente más invernal en buena parte del centro del país, luego del paso de las lluvias y tormentas previstas para el viernes y el sábado. El organismo anticipa un descenso térmico y condiciones más estables en comparación con el inicio del fin de semana.
En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, Meteored prevé una jornada con cielo entre parcialmente nublado y mayor presencia de sol, sin lluvias significativas durante el horario en que se disputará la final. Las temperaturas se moverán en valores acordes al invierno, con mínimas cercanas a los 10° y máximas que rondarán los 15°.
Cómo estará el tiempo en el resto del país
El cambio de tiempo también se sentirá en gran parte de la región central, con un marcado descenso de las temperaturas respecto de los días previos.
En el norte argentino, en cambio, el panorama será más variable. De acuerdo con Meteored, algunas provincias como Salta y Tucumán podrían mantener nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas durante parte de la jornada, aunque con una tendencia a la mejora a medida que avance el domingo.
En la Patagonia continuará el ambiente frío característico de la estación, mientras que en las provincias cordilleranas persistirán las bajas temperaturas tras las nevadas registradas durante los últimos días.
Un domingo con clima más invernal
Tanto el SMN como Meteored coinciden en que el ingreso de aire frío marcará el regreso de condiciones más típicas del invierno en gran parte del territorio nacional.
De esta manera, quienes se reúnan para seguir la final del Mundial entre Argentina y España encontrarán un domingo más fresco que el de jornadas anteriores, especialmente en el centro del país, donde el frente frío dejará atrás el episodio de temperaturas elevadas que se registró durante la semana.