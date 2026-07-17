Cómo estará el tiempo en Argentina durante la final del Mundial: qué dice el pronóstico para este domingo

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también viene acompañada por otra consulta entre los hinchas: cómo estará el tiempo este domingo 19 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el análisis de Meteored, gran parte del país experimentará un cambio de las condiciones meteorológicas tras el ingreso de un frente frío que dejará atrás el ambiente templado registrado durante los últimos días.