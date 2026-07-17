El Gobierno simplificó las compras al exterior: cómo es el nuevo sistema unificado entre el Correo Argentino y los couriers privados

Argumentando la “eliminación de barreras y restricciones estatales” y “promoviendo una mayor inserción en el comercio mundial”, el Poder Ejecutivo modificó el esquema de envíos postales para simplificar las compras al exterior, estableciendo un nuevo sistema tanto para importaciones como para exportaciones comerciales. En este nuevo paso de apertura comercial de la Argentina, el Gobierno estableció la unificación de los despachos internacionales y los courier privados, así como la eliminación del límite de valor en las exportaciones a través de la vía postal.