EspectáculosGuía para salir

Pancho Santamarina hará una semblanza al Pato Gentilini

Recital en el Centro Cultural Virla.

Luis Pato Gentilini
Luis Pato Gentilini
Hace 6 Hs

La propuesta de hoy es doble en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), dentro del Julio Cultural Universitario. Para el público infantil, entre las 14.30 y las 16, en la sala Osvaldo Fasolo del primer piso se dictará el taller “Origami, aventura japonesa”, un acercamiento a la cultura nipona a través de este arte milenario pensado para niños y niñas a partir de seis años.

“Los participantes conocerán su historia, aprenderán palabras básicas en japonés y crearán distintas figuras de papel, para desarrollar la creatividad y la imaginación en un viaje cultural único”, anuncia Gabriela Ruiz, del grupo Natsuki.

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Luego, a las 21 y en el auditorio del Virla, Francisco Pancho Santamarina presentará una edición especial de su ciclo “Pura guitarra”, centrada en una semblanza al músico y compositor folclórico norteño Luis Pato Gentilini (foto), al cumplirse exactamente un mes de su fallecimiento, a los 94 años. 

“Queremos celebrar parte de su legado en un concierto que reúna a destacados intérpretes”, adelanta el guitarrista y organizador, quien estará acompañado por Carla Guzmán en flauta traversa y Bruno Resino en bombo. También intervendrán -como cantantes invitados- Adriana Tula, Sofía Ascárate, Noelia Scalora, Juan Pablo Ance, Viviana Taberna, Nancy Pedro, Sofía Singh y Miguel Agüero.

Temas Centro Cultural Eugenio Flavio Virla
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