Pancho Santamarina hará una semblanza al Pato Gentilini

La propuesta de hoy es doble en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), dentro del Julio Cultural Universitario. Para el público infantil, entre las 14.30 y las 16, en la sala Osvaldo Fasolo del primer piso se dictará el taller “Origami, aventura japonesa”, un acercamiento a la cultura nipona a través de este arte milenario pensado para niños y niñas a partir de seis años.
“Los participantes conocerán su historia, aprenderán palabras básicas en japonés y crearán distintas figuras de papel, para desarrollar la creatividad y la imaginación en un viaje cultural único”, anuncia Gabriela Ruiz, del grupo Natsuki.
Luego, a las 21 y en el auditorio del Virla, Francisco Pancho Santamarina presentará una edición especial de su ciclo “Pura guitarra”, centrada en una semblanza al músico y compositor folclórico norteño Luis Pato Gentilini (foto), al cumplirse exactamente un mes de su fallecimiento, a los 94 años.
“Queremos celebrar parte de su legado en un concierto que reúna a destacados intérpretes”, adelanta el guitarrista y organizador, quien estará acompañado por Carla Guzmán en flauta traversa y Bruno Resino en bombo. También intervendrán -como cantantes invitados- Adriana Tula, Sofía Ascárate, Noelia Scalora, Juan Pablo Ance, Viviana Taberna, Nancy Pedro, Sofía Singh y Miguel Agüero.