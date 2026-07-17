Pancho Santamarina hará una semblanza al Pato Gentilini

La propuesta de hoy es doble en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), dentro del Julio Cultural Universitario. Para el público infantil, entre las 14.30 y las 16, en la sala Osvaldo Fasolo del primer piso se dictará el taller “Origami, aventura japonesa”, un acercamiento a la cultura nipona a través de este arte milenario pensado para niños y niñas a partir de seis años.