Agenda musical: un amplio recorrido por las peñas folclóricas y los bares rockeros

La música tucumana circulará en distintos espacios, entre los tradicionales y los nuevos, para mostrar su variedad.
El Mono Villafañe será el número central de la noche folclórica en la histórica peña de El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), donde estará acompañado por Francis Moreno, Yucumán y Lucho Aragón.
En La 9 (9 de Julio 345) se despedirá de Tucumán la cantante paraguaya Clara Mutsuko con su homenaje a Mercedes Sosa, secundada por Ale Ávila.
Pedro Sisali animará la velada en El Cardón (Las Heras 50), al tiempo que en La Casa de Yamil (España 153) estarán Los Fronterizos, Ismael Véliz y Carla Molina.
María Vidala, Puente Coplero, El Monte y Q’ Tono forman la grilla de La Escondida (Miguel Lillo 234), mientras que en La Asunción (Santa Fe y Juan José Paso) la cartelera es integrada por Ser Herencia, Guadalupe Rodríguez, Benjamín Jiménez, Facundo Chasampi y Tucu Hermano.
En Tafí del Valle continuará hoy, desde las 22, el ciclo Relajado, en De Fierros Resto Bar (ruta 325, km 0.5, La Banda), donde estarán Raúl Gringo Soria, Leo Deza, Cucho Villagra y Santi Palumbo.
Cumpleaños y tributos
Por fuera de las canciones de raíz folclórica, el rock tiene su propia presencia garantizada, universo dentro del cual Suerte Vagabunda ofrecerá su tributo al Indio Solari en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini).
Distorsionados cumplirá un año y lo festejará en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con Néstor Nak como banda invitada.
La Vespa Rock y Antigua Roca llegarán hasta Sumo (Santiago del Estero 1.114), donde también intervendrán los Dj’s Rabbit y Leandro Díaz Vázquez.
Con entrada al sobre, en Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037) desde las 21 la propuesta está integrada por El Eco de Narciso seguido de Mala Madre.
D’fsados, a su vez, visitará el bar El Industrial (avenida Alem 501, Tafí Viejo), con covers de temas clásicos.
El cantautor tucumano Indio Cansinos actuará junto a Janni Valdez desde las 22 en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), con entrada libre.
También gratis, pasada la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352), La Suburbana repasará los clásicos de Viejas Locas.