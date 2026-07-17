Teatro tucumano: relaciones y sentimientos desarrollados en obras breves

La brevedad es una característica que se repite en dos propuestas escénicas que se presentarán hoy, en sendos espacios no convencionales, ideal para compartir en vacaciones.
A las 20, hoy y mañana en el Jockey Club (San Martín 451), Los Tucu Teatro presentarán “Experiencia 120’”, en una dinámica que consiste en “20 minutos de una obra corta, 20 minutos de un espacio donde el espectador puede tomar un trago de cortesía, comer algo y charlar con amigos en un lugar ambientado con música divertida, antes de que comience la siguiente y así repetido. Terminan siendo 60 minutos de obra de teatro intercaladas con otros tantos de esparcimiento”, adelanta Emanuel Lobo, codirector de las puestas junto a Sofía Savino y autor de dos de los textos: “Novia en fuga” y “El casting de don Zenón”.
La grilla se completa con “Novios por internet”, adaptación de una obra del español José Cedena, quien revive el sainete. Como invitado, este fin de semana se sumará José Jiménez con “El retabillo de don Cristóbal”, de Federico García Lorca. Las obras estarán representadas por Paulina Salinas, Emiliano Murga, Gabriela Morales e Ignacio López Camuñas.
“No es una sola opción de salida, es una propuesta integradora que reúne varias actividades divertidas con cupos limitados para que sea más intimo. Nos atrajo la idea de buscar llegar a nuevos espectadores, con un formato novedoso que se adapta al bolsillo de todos porque se puede elegir una, dos o tres obras. También nos desafía desde lo artístico y desde la dirección, con la idea de crear cosas fuera de lo cotidiano”, agregó.
Lobo señala que su iniciativa “responde a una necesidad de buscar y crear maneras innovadoras de atraer público habitual del teatro pero sobre todo al nuevo, con propuestas atractivas y a precios más que accesibles, con actores locales, temáticas cercanas y trabajadas en detalle y con historias que logren conectar con todos y cada uno de los asistentes”.
“Se puede desplegar la profundidad dramática en pocos minutos; más allá de que son obras breves, los textos, el montaje, la calidad interpretativa, la dirección, el profesionalismo del equipo y sobre todo la entrega a este desafío, logra capturar al público. Vivimos en el mundo de la inmediatez y es un factor que usamos a favor”, plantea.
La búsqueda dramatúrgica responde, según el autor y director, a recrear “una anécdota, una fantasía o incluso un chisme, siempre con la premisa de entretener de manera inteligente, pero los planteos no están relacionadas entre sí; si alguien elige ver la primera y la última, entenderá totalmente de qué va cada escena”.
“El formato tiene varias exigencias, y la principal es conseguir un lugar adecuado para llevar a cabo el evento junto a las cuestiones técnicas de luces y sonido. Trabajar en un espacio no tradicional es desafiante en sí mismo, ya que tomamos un lugar que no es habitual para el teatro y lo adaptamos”, precisa.
Mirada de mujer
“Solo me funciona el corazón” es la idea colectiva que Juliana González, Luciana Di Marzo (La Chaco), Camila Caram y María José Medina desarrollarán en La Vecindad Estudio (Libertad y Las Piedras). “Son microficciones unidas en una puesta íntima, donde personajes -todas mujeres- abren su mirada sobre las cosas que la rodean. Es una conversación propia con lo sensible y con lo singular de la existencia”, señalan desde el grupo.
Las opiniones de las cuatro se reúnen en Medina, quien oficia de vocera para LA GACETA resumiendo los aportes de todas. “Decidimos llamar microficciones a esta propuesta, porque queríamos hacer convivir en un mismo espacio distintas ficciones creadas por las propias actrices. El deseo de actuar y hacerlo en grupo fue el primer motor que nos convocó a poner en diálogo ideas individuales. Es decir, compartir espacios de charla, lecturas y ensayo entre todas., porque nos conocemos hace muchos años, comenzamos haciendo teatro juntas y ya transitamos procesos creativos comunes. Buscamos esa red donde sabíamos que podíamos poner en común lo de cada una”, explica.
El trabajo fue abordado “desde una mirada colectiva, porque presentar narrativas distintas no se opone aquí a crear una forma dramática para que el espectador pueda estar inmenso”. “Lo micro se relaciona a lo breve en términos de tiempo, y eso nos permite poner en una misma puesta en escena diferentes textos y relatos. No creemos que lo breve responda a una lógica de consumo cultural, sino que en nuestro caso deviene de una búsqueda artística. Creemos que el teatro puede hacerse de múltiples formas y esta vez la decisión fue puntualmente para poner a conversar nuestros textos”, añade.
“Estamos convencidas de que la profundidad dramática de estos trabajos no corre riesgo por su extensión. Pensamos que la construcción escénica es un juego que uno arma para habitar y mover las percepción de quien mira y eso ocurre por los elementos que se usan y como se hace. El trabajo del ritmo, del cuerpo, de la sonoridad en la actuación dan un apertura a un universo poético particular”, abunda.
Medina destaca que en todas las obras se presentan dramaturgias propias, “porque todas escribimos y eso fue algo muy potente para desplegar este proyecto y dar voz a nuestras historias y ficciones, en un abordaje que se hizo en conjunto desde el trabajo de mesa y los ensayos”.
“Nos parece importante y vital en estos tiempos hacer experiencia que narren nuestras miradas del mundo, que nos inviten a pensarnos y a poner a en primer plano nuestra lengua, aquello que decimos, como lo decimos, las formas de vincularnos. Este espectáculo se trata de monólogos que hacen hablar a personajes mujeres que tienen un percepción del mundo y se preguntan sobre sus límites, su existencia y el entorno que los rodea”, refuerza.
En las tres ficciones que se presentan no hay un hilo histórico que las una, pero si una puesta común en la forma y en los recursos expresivos puestos en juego, según la actriz, docente y directora. “Al presentarnos en un espacio no tradicional por sus dimensiones, eso precisamente nos permite tener un clima de intimidad y cercanía con el público, lo cual le aporta un sentido a esta puesta que se entrama en un vínculo sensible con el público”, anticipa.
Convocatoria
Además de estas dos propuestas en escena, el grupo La Jirafa de Víctor Hugo Cortés convoca a grupos independientes a ser parte de la tercera edición del ciclo “Brevísimo”, con obras humorísticas.
Las bases, condiciones y formulario de inscripción están disponibles en el sitio brevisimo2026.blogspot.com. Las puestas tendrán lugar entre el 11 y el 26 de septiembre en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
Para adultos: “Seis personajes en busca de un autor”
Hace más de un siglo, Luigi Pirandello escribió “Seis personajes en busca de un autor”, que Ricardo Salim adaptó y monta en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751), esta noche a las 21.30, con las actuaciones, entre otros, de Jorge García, Martín Lombardelli, Claudia Fermoselle, Sandra Virgolini, Sergio de Filippo, Mili Muñoz Molina y Patricia Cudugnello. Otra opción tendrá lugar a las 20, con la visita teatralizada gratuita “Recordar” en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) a cargo del grupo Los Intérpretes, quienes representarán a personajes tucumanos cuyos restos descansan en esa necrópolis: Bernardo de Monteagudo, Celestino Gelsi, Lola Mora, Lucas Córdoba, Chivo Valladares y Clodomiro Hileret. También con entrada libre y dentro del Proyecto Brasa para las vacaciones invernales, en la ex Estación de Trenes de San Isidro de Lules, a las 19.30 se presentará “Historias de estación”, con relatos de inmigrantes.
Infantiles: dos opciones musicales
El Teatro Estable de la Provincia repone esta tarde, a las 18 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la obra musical de Selva Cuenca “¿Quién es, dónde está?”, en la adaptación y dirección de Indio Armanini y con promoción 2x1 para socios de Club LA GACETA. La puesta combina elementos del policial clásico con elementos escénicos dinámicos y participativos dentro de la estética del comic gótico en una historia donde excéntricos detectives deben descubrir qué pasó con una valiosa corona robada. Actúan Nelson González, Guillermo Arana, Jessica Carrizo, Eloísa Martínez Romero, Marcos Zerda, Huerto Rojas Paz y Alejandra Páez Salas. A la misma hora, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) se presentará la versión teatral de “La Granja”, con los simpáticos personajes televisivos que compartirán sus aventuras con el público infantil con música, baile y humor.