Teatro tucumano: relaciones y sentimientos desarrollados en obras breves

Para adultos: “Seis personajes en busca de un autor”

Hace más de un siglo, Luigi Pirandello escribió “Seis personajes en busca de un autor”, que Ricardo Salim adaptó y monta en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751), esta noche a las 21.30, con las actuaciones, entre otros, de Jorge García, Martín Lombardelli, Claudia Fermoselle, Sandra Virgolini, Sergio de Filippo, Mili Muñoz Molina y Patricia Cudugnello. Otra opción tendrá lugar a las 20, con la visita teatralizada gratuita “Recordar” en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) a cargo del grupo Los Intérpretes, quienes representarán a personajes tucumanos cuyos restos descansan en esa necrópolis: Bernardo de Monteagudo, Celestino Gelsi, Lola Mora, Lucas Córdoba, Chivo Valladares y Clodomiro Hileret. También con entrada libre y dentro del Proyecto Brasa para las vacaciones invernales, en la ex Estación de Trenes de San Isidro de Lules, a las 19.30 se presentará “Historias de estación”, con relatos de inmigrantes.