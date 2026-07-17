La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

El otro elenco provincial de danza, el Ballet Estable, también subirá al escenario esta noche. Desde las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) presentará un programa mixto de piezas clásicas con la dirección de Ángel Gómez y coreografías de Marius Petipa, Jean Coralli, Jules Perrot y Adolfo Burgos. El repertorio está integrado por Adagio de la Rosa, de “La Bella Durmiente”, con música de Piotr Ilich Chaikovski; Pas de Quatre de “Giselle”, compuesto por Adolphe Adam; la zamba “Concierto Errante Carmín”, de Marcos Domanchuk; el Pas de Trois de “El Corsario”, Riccardo Drigo y el Pas de D’Esclave de la misma obra, de Prince Peter van Oldenburg; y el Grand Pas de “Barba Azul”, de Pyotr Schenk.