La Compañía de Danza Contemporánea rinde homenaje a Mercedes Sosa en la sala Caviglia

¿Qué significa heredar una voz? La pregunta oficia de disparadora de la nueva creación de la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural, “¿Todavía cantamos?”, que se presentará hoy a las 21.30 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con la dirección de Luciano Cejas y en homenaje a Mercedes Sosa.
“Más que reconstruir una figura o ilustrar un repertorio, se investiga cómo una voz puede transformarse en memoria colectiva, territorio, identidad y comunidad. A través de la danza contemporánea, apuntamos a qué permanece vivo del legado de la cantora y qué responsabilidades asumimos quienes hoy continuamos construyendo cultura desde nuestros cuerpos, con una investigación física sobre el folclore entendido como un archivo vivo, abierto a nuevas interpretaciones y en permanente transformación”, anticipa.
El elenco está integrado por María Aguilera, Karina Ávalos, Romina López, Pía Lorente, Martín Machín, Alejandra Martínez, Dolores Martínez, Juan Manuel Martínez, Noelia E. Robles, Ana Carolina Represas, Alfredo Salomón y Rafael Segovia, con Martín Abregú, María Padilla, Rocío Mesa y Sofía Jure como bailarines invitados.
El otro elenco provincial de danza, el Ballet Estable, también subirá al escenario esta noche. Desde las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) presentará un programa mixto de piezas clásicas con la dirección de Ángel Gómez y coreografías de Marius Petipa, Jean Coralli, Jules Perrot y Adolfo Burgos. El repertorio está integrado por Adagio de la Rosa, de “La Bella Durmiente”, con música de Piotr Ilich Chaikovski; Pas de Quatre de “Giselle”, compuesto por Adolphe Adam; la zamba “Concierto Errante Carmín”, de Marcos Domanchuk; el Pas de Trois de “El Corsario”, Riccardo Drigo y el Pas de D’Esclave de la misma obra, de Prince Peter van Oldenburg; y el Grand Pas de “Barba Azul”, de Pyotr Schenk.
Tafí Viejo
Por aparte, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), a las 21 se presentará la creación artística “Lo la tierra cuenta”, anunciada como un viaje sensorial al corazón de esa ciudad a cargo del Cuerpo de Baile Nina, dirigido por Nadina Delgado y Mariana Salazar, con la intervención del cantante Juan Tabera y la actriz Lolo Robles. “Tafí Viejo guarda secretos, leyendas y un patrimonio cultural invaluable que huele a azahares y a progreso, y que cobra vida en este espectáculo multidisciplinario que explora sus paisajes y sus personajes más representativos y entrañables”, se señala.