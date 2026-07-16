España y una efectividad perfecta en finales: llegó una vez y salió campeón

Pese a su tradición futbolística, su influencia en el juego y la cantidad de figuras que produjo a lo largo de la historia, el seleccionado español tardó mucho tiempo en transformarse en protagonista de los Mundiales. Antes de 2010 nunca había disputado una semifinal bajo el formato de eliminación directa y solamente había conseguido acercarse a la definición en Brasil 1950, una edición con un sistema diferente al actual.