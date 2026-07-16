España y una efectividad perfecta en finales: llegó una vez y salió campeón

Resumen para apurados
- España jugará la final del Mundial 2026 ante Argentina este domingo en Nueva York/Nueva Jersey para mantener su efectividad histórica tras clasificar al vencer a Francia.
- Tras el histórico título de Sudáfrica 2010 y frustraciones previas, "La Roja" alcanzó su segunda final del formato actual luego de superar a Francia en la semifinal del torneo.
- Este duelo definirá si España mantiene su racha invicta en finales o si Argentina logra defender su corona, marcando un hito en la historia del fútbol de selecciones.
España regresará este domingo al escenario más importante del fútbol. En el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, enfrentará a Argentina por la final del Mundial 2026 y buscará sostener una estadística tan breve como perfecta: hasta ahora, cada vez que disputó el partido por el título, terminó levantando el trofeo.
Pese a su tradición futbolística, su influencia en el juego y la cantidad de figuras que produjo a lo largo de la historia, el seleccionado español tardó mucho tiempo en transformarse en protagonista de los Mundiales. Antes de 2010 nunca había disputado una semifinal bajo el formato de eliminación directa y solamente había conseguido acercarse a la definición en Brasil 1950, una edición con un sistema diferente al actual.
Brasil 1950, un cuarto puesto que por décadas fue histórico
Aquel torneo no tuvo semifinales ni una final tradicional. Los ganadores de los cuatro grupos iniciales avanzaron a una ronda decisiva de todos contra todos, integrada por España, Brasil, Uruguay y Suecia. El equipo que terminara primero en ese cuadrangular se consagraría campeón.
España llegó a esa instancia después de completar una primera fase perfecta. Venció 3-1 a Estados Unidos, superó 2-0 a Chile y derrotó 1-0 a Inglaterra con un gol de Telmo Zarra. Esos resultados alimentaron la ilusión de un seleccionado que comenzaba a instalarse entre los candidatos.
Sin embargo, en el cuadrangular final no pudo mantener el impulso. Debutó con un empate 2-2 frente a Uruguay, que terminaría consagrándose campeón después del recordado “Maracanazo”. Luego sufrió una contundente derrota por 6-1 contra Brasil y cerró su participación con una caída por 3-1 ante Suecia.
España terminó cuarta, una posición que durante seis décadas se mantuvo como su mejor actuación mundialista. Aunque técnicamente formó parte de la instancia final del campeonato, nunca llegó a disputar un encuentro directo por el título: el formato de 1950 convirtió aquella definición en una liguilla y no en el partido único que caracteriza actualmente a una final.
Después de aquel antecedente, “La Roja” acumuló frustraciones. Fue eliminada en cuartos de final en México 1986, Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Incluso cuando llegaba rodeada de grandes expectativas, encontraba obstáculos que le impedían instalarse entre los cuatro mejores.
El recuerdo de su única final: Sudáfrica 2010
La historia cambió en Sudáfrica 2010. España arribó como campeona de Europa y con una generación extraordinaria, encabezada por Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y David Villa. Aunque comenzó el torneo con una inesperada derrota ante Suiza, ganó los seis partidos siguientes y construyó su camino hacia la gloria desde el control de la pelota y la paciencia.
En octavos de final eliminó 1-0 a Portugal, en cuartos superó por el mismo resultado a Paraguay y en semifinales volvió a imponerse 1-0, esta vez frente a Alemania, gracias a un cabezazo de Puyol. Por primera vez, España había atravesado una semifinal mundialista y conseguido el derecho a disputar el título.
La definición se jugó el 11 de julio de 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Enfrente estaba Países Bajos, otro seleccionado que buscaba conquistar su primera Copa del Mundo. El partido fue cerrado, físico y cargado de tensión. Arjen Robben tuvo las ocasiones más claras para los neerlandeses, pero Casillas respondió de manera decisiva, especialmente en un mano a mano que sostuvo el empate.
El 0-0 se extendió hasta el tiempo suplementario. Cuando los penales parecían inevitables, Cesc Fàbregas recibió la pelota cerca del área y asistió a Iniesta. El mediocampista controló y remató cruzado para marcar, a los 116 minutos, el gol más importante de la historia del fútbol español.
Aquella conquista también consolidó el dominio de una generación que había ganado la Eurocopa 2008 y que volvería a consagrarse en Europa en 2012. España alcanzó la cima del fútbol mundial con una identidad reconocible, basada en la posesión, la circulación precisa y la capacidad para controlar los partidos desde la pelota.
Desde entonces, no había vuelto a acercarse tanto. Fue eliminada en la fase de grupos de Brasil 2014 y quedó afuera en octavos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Su único título continuaba acompañado por una particularidad: había jugado una sola final y la había ganado.
En 2026, España rompió nuevamente esa barrera. Tras vencer 2-0 a Francia en semifinales, consiguió su segunda clasificación al partido decisivo de un Mundial bajo el formato tradicional. Ahora enfrentará a Argentina este domingo 19 de julio, desde las 16 de nuestro país, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
“La Roja” llegará con una historia corta en finales, pero sin derrotas. En 1950 participó de un cuadrangular decisivo y terminó cuarta; en 2010 alcanzó por primera vez el último partido y se consagró campeona. 16 años después de la aparición salvadora de Iniesta, volverá a jugar por la Copa. Esta vez, frente a una Argentina que pretende defender el título y terminar con la efectividad perfecta de España.