Cómo Argentina evitó que Lionel Messi jugara para España

Esa situación fue aprovechada por España. Alex García, uno de los entrenadores que tuvo Messi en Barcelona, se comunicó con Ginés Meléndez, responsable de las selecciones juveniles españolas, para advertirle sobre la presencia de aquel futbolista nacido en Rosario. Como llevaba varios años viviendo en el país y podía acceder a la ciudadanía española, existía la posibilidad concreta de que representara a “La Roja”.