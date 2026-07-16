Mundial 2026

La mamá de Lionel Messi reveló cómo vivió el triunfo ante Inglaterra: "Rotos, llorando"

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, contó cómo vivió desde Rosario la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra. Tras la clasificación a la final del Mundial 2026, reveló que toda la familia siguió el partido entre lágrimas y emoción.

La confesión de la mamá de Messi sobre el partido de Argentina que conmovió a los hinchas
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Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Celia Cuccittini, madre de Messi, reveló que la familia sufrió y lloró en Rosario al seguir el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra.
  • La familia Messi no viajó a EE.UU. por problemas de salud de Jorge, padre de Lionel, por lo que siguieron el partido ante Inglaterra y festejaron la victoria desde Rosario.
  • El pase a la final posiciona a la Selección Argentina ante la oportunidad de lograr un nuevo título mundial, consolidando el impacto emocional y deportivo de Messi en el país.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 se vivió con una enorme carga de emoción tanto en el estadio como en cada rincón del país. Mientras Lionel Messi celebraba con sus compañeros la victoria frente a Inglaterra, su familia siguió el partido desde Rosario y atravesó la semifinal con la misma intensidad que millones de argentinos.

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Tras el encuentro, Celia Cuccittini, la mamá del capitán, compartió cómo vivieron esos 90 minutos y sorprendió con una confesión sobre el sufrimiento que les provocó el partido.

Qué dijo la mamá de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina

En una conversación con el periodista Daniel Ambrosino para América Noticias, Celia respondió apenas terminó el partido, luego de recibir un video con los festejos de la Selección Argentina. Todavía emocionada por la clasificación, escribió: "Qué locura, son hermosos. Los amo".

Consultada sobre cómo había vivido la semifinal, resumió las sensaciones de toda la familia con una frase que rápidamente llamó la atención: "Rotos, llorando. Tremendo sufrimiento".

La charla con Lionel Messi después del partido

Celia también confirmó que pudo hablar con Lionel Messi apenas terminó el encuentro frente a Inglaterra. Además, contó que la clasificación se celebró en familia, reunidos en Rosario junto a su hermana, su cuñado, sobrinos e hijos, quienes siguieron cada jugada con nervios y emoción hasta el pitazo final.

El abrazo colectivo y las lágrimas, explicó, acompañaron tanto el desarrollo del partido como los festejos posteriores por el pase a una nueva final del Mundial.

Por qué la familia Messi siguió el partido desde Argentina

A diferencia de otros torneos, la familia del capitán no viajó a Estados Unidos para acompañarlo durante esta instancia decisiva. La ausencia estuvo vinculada al estado de salud de Jorge Messi, padre del futbolista, quien no pudo trasladarse al país norteamericano.

Desde Rosario, los familiares de Lionel siguieron la semifinal con la misma expectativa que millones de hinchas argentinos y, una vez consumada la victoria, el capitán se comunicó con ellos para compartir la alegría por una nueva clasificación a la final con la camiseta de la Selección Argentina.

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