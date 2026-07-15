Del “el que no salta es un inglés” al silencio y algunas piñas: así se vivió una semifinal cargada de tensión en el Fan Fest de Atlanta

Las camisetas argentinas ocupaban apenas un rincón del Fan Fest de Atlanta. Eran muchas menos que las inglesas, pero alcanzaban para hacerse escuchar. Desde ese sector, donde decenas de hinchas seguían el partido de pie frente a la pantalla gigante, empezó a retumbar una canción que se repetiría durante toda la tarde: “el que no salta es un inglés”. Antes de que se cumplieran los primeros 25 minutos ya la habían cantado siete veces. Había confianza, sobraba euforia y el partido todavía avanzaba sin grandes sobresaltos. Nadie imaginaba que esa tribuna improvisada pasaría del silencio a una fiesta que después se desparramaría por las calles del centro de Atlanta.