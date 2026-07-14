Un periodista inglés se metió en el banderazo argentino: “Vinimos a mostrarles quién va a ser el ganador”
Mientras miles de argentinos copaban las calles de Atlanta, un cronista del Daily Express apareció entre los bombos para registrar el clima de la previa. Tras algunos minutos, debió retirarse y salió con una camiseta argentina sobre los hombros.
Resumen para apurados
- El periodista inglés Zak Garner-Purkis se metió en el banderazo argentino en Atlanta antes de la semifinal del Mundial para registrar la previa del partido contra Inglaterra.
- En medio de cánticos y banderas, el cronista conversó con hinchas, evitó hablar de política y debió retirarse por precaución vistiendo una camiseta de la Selección argentina.
- El hecho refleja la histórica y apasionada rivalidad deportiva entre ambos países, que de cara a la semifinal de la Copa del Mundo se vive con gran expectativa y folclore.
Había bombos, bengalas, miles de personas cantando "Muchachos" y un clásico que se repetía cada pocos minutos: "El que no salta es un inglés". En medio de esa marea celeste y blanca apareció un hincha diferente. No llevaba una bandera argentina ni estaba allí para alentar a la Selección. Era Zak Garner-Purkis, periodista del diario británico Daily Express, que decidió meterse en pleno banderazo para registrar desde adentro la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
Su presencia llamó la atención apenas empezó a hablar en inglés. Algunos hinchas se acercaron para sacarse fotos, otros quisieron debatir de fútbol y varios comenzaron a preguntarle por la rivalidad entre ambos países. Él aceptó el juego con una sonrisa.
"Vinimos a mostrarles quién va a ser el ganador", respondió entre risas cuando LA GACETA le preguntó qué hacía en medio del festejo argentino.
El cronista explicó que había bajado hasta el punto de encuentro para conocer cómo vivían los argentinos las horas previas al partido. "Queríamos ver cómo lo hacen ustedes", comentó.
¿Provocación o fanatismo?
Lejos de buscar una provocación, insistió en que el partido debía entenderse únicamente desde lo deportivo. "Es solo fútbol, amigo. Eso es lo que amamos", respondió cuando se le preguntó si el encuentro tenía una carga especial por la historia entre ambos países.
La conversación cambió cuando apareció el tema Malvinas. "Eso es política. Dejemos la política. Hablemos de fútbol", contestó de inmediato.
También hubo lugar para una inevitable referencia a Diego Maradona. Zak lo definió como "uno de los más grandes de la historia", aunque cuando apareció la pregunta sobre la Mano de Dios prefirió esquivarla con humor. "Todos sabemos lo que fue. No hace falta que lo diga", respondió.
Mientras la entrevista seguía, el clima alrededor comenzaba a cambiar. Algunos hinchas lo reconocieron como periodista inglés y otras personas empezaron a acercarse para observar la escena. Sin que se produjeran incidentes, quienes lo acompañaban le recomendaron abandonar el lugar por precaución.
La salida tuvo una imagen tan curiosa como simbólica. Antes de irse, alguien le alcanzó una camiseta argentina. Zak se la puso sobre la ropa y dejó el banderazo con los colores albicelestes sobre los hombros, mientras los bombos seguían marcando el ritmo y miles de personas continuaban saltando al grito de "El que no salta es un inglés".
La escena duró apenas unos minutos. Alcanzó para resumir una de las particularidades de esta semifinal: una rivalidad atravesada por la historia, pero que, al menos durante un rato, encontró espacio para el humor, las cámaras y una conversación sobre fútbol en medio de una fiesta argentina.