Un periodista inglés se metió en el banderazo argentino: “Vinimos a mostrarles quién va a ser el ganador”

Había bombos, bengalas, miles de personas cantando "Muchachos" y un clásico que se repetía cada pocos minutos: "El que no salta es un inglés". En medio de esa marea celeste y blanca apareció un hincha diferente. No llevaba una bandera argentina ni estaba allí para alentar a la Selección. Era Zak Garner-Purkis, periodista del diario británico Daily Express, que decidió meterse en pleno banderazo para registrar desde adentro la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.