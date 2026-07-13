El museo donde la historia todavía hace preguntas

La escena ocurre a dos kilómetros del estadio donde la Selección argentina jugará el miércoles por las semifinales del Mundial. Mientras miles de hinchas llegan para acompañar al equipo de Lionel Scaloni, LA GACETA recorrió uno de los museos que permiten acercarse a otra dimensión de una ciudad atravesada por la historia de la población negra estadounidense. “Normalmente le enseñó a obedecer al Gobierno, cumplir las leyes y ser amable con los policías. Pero acá le expliqué que el Gobierno decía que los negros y los blancos no debían ser amigos ni mezclarse, y que eso estaba mal”, cuenta Jay. Su hijo tiene amigos blancos y negros y, según explica, sabe que aquella separación era injusta y quiere ser amigo de todos.