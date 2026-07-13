Así es el lujoso restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Milán: platos de fusión y toque mendocino

El proyecto, que comenzó con un sueño de Gandolfo cuando se mudó con Martínez a Lombardía en 2018, buscaba crear un ambiente donde la gente no solo se pudiera reunir para comer, no solo lo rico de la cocina italiana, sino también de la rioplatense. La empresaria, oriunda de Mendoza, buscaba trasladar las raíces argentinas al epicentro de la moda, teniendo muy presente el sabor de la comida “fatta in casa”. Eso la motivó a abrir Coraje Milano, un restaurante que fusiona la gastronomía argentina e italiana con un estilo moderno y adaptado al paladar exigente de la clientela que, en esa ciudad, es muy variada por los turistas y por los residentes de todas partes del mundo.