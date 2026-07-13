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Así es el lujoso restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Milán: platos de fusión y toque mendocino

El restaurante ubicado en el exclusivo barrio de Brera fue inaugurado en 2022 como una idea de Gandolfo de vincular las recetas caseras de la Abuela y los sabores de su Mendoza natal.

El exlusivo restaurante de Gandolfo y Martínez en Milán.
El exlusivo restaurante de Gandolfo y Martínez en Milán. Imagen: Instagram Coraje Milano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo lideran en Milán desde 2022 su exclusivo restaurante Coraje, uniendo la cocina argentina e italiana para un público cosmopolita.
  • El proyecto nació por iniciativa de Gandolfo para combinar recetas de Mendoza con la alta cocina europea, ofreciendo un menú diseñado por el chef Domenico Paesano.
  • Con sedes en Milán y Mendoza, este emprendimiento consolida la marca de la pareja en el mercado gastronómico internacional y redefine la fusión culinaria bicontinental.
Resumen generado con IA

En Coraje, los platos de empanadas circulan entre versiones argentinas de bifes anchos y entrañas, mezcladas con platos estrellas de la casa como la Cotoletta del Toro. En el local también es posible encontrarse con Lautaro Martínez si algún día se lo encuentra supervisando el local que conformaron él y su esposa Agustina Gandolfo. Sillones de terciopelo y mesas lustradas sin mantel conforman el lujoso restaurante del 22 de la Selección Argentina.

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Iluminación tenue y colores turquesas que inundan la vista, pisos de madera brillantes y paredes que juegan con distintos motivos, tapizados, tonos lisos y detalles texturados. Cada parte del local de lujo ideado por la esposa de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, fue diseñado milimétricamente. Este es el punto donde se combinan las tradiciones argentinas más caseras con la alta cocina italiana, dando lugar al pan con manteca y dulce de leche de la abuela de su esposa Agustina con el risotto de azafrán con trozos de carrillera, Malbec y gramolada.

Raíces criollas en la capital de la moda

Lautaro Martínez, capitán del Inter y delantero de la Selección Argentina, y su esposa Agustina Gandolfo, empresaria e influencer, consolidaron un proyecto que pronto se convirtió en un imperio gastronómico en el corazón de la moda europea. Coraje Milano es un local instalado en el exclusivo e histórico barrio de Brera que el jugador y su pareja inauguraron en 2022.

El proyecto, que comenzó con un sueño de Gandolfo cuando se mudó con Martínez a Lombardía en 2018, buscaba crear un ambiente donde la gente no solo se pudiera reunir para comer, no solo lo rico de la cocina italiana, sino también de la rioplatense. La empresaria, oriunda de Mendoza, buscaba trasladar las raíces argentinas al epicentro de la moda, teniendo muy presente el sabor de la comida “fatta in casa”. Eso la motivó a abrir Coraje Milano, un restaurante que fusiona la gastronomía argentina e italiana con un estilo moderno y adaptado al paladar exigente de la clientela que, en esa ciudad, es muy variada por los turistas y por los residentes de todas partes del mundo.

El interior de Coraje Milano en el barrio de Brera. El interior de Coraje Milano en el barrio de Brera. Imagen: Tripadvisor

Una propuesta cosmopolita y bicontinental

En diálogo con Il Mattino, en mayo de 2022, habló de aquella inspiración que la llevó a emprender: “Así que, entre pensamientos y fantasías, empecé a imaginar un lugar donde la cultura italiana se encontrara con la sudamericana. Un concepto continental integral al servicio de una clientela cosmopolita y cada vez más exigente”.

En la carta que va desde desayunos, brunchs, aperitivos, almuerzos y cenas puede verse esa fusión argento italiana que Gandolfo buscaba. Las guarniciones son las clásicas de una parrillada argentina con “patate al forno” y las conocidas papas fritas que sirven para acompañar la cotoletta del toro, que además está acompañado de queso provoleta argentino, salsa de tomate y huevos fritos.

Platos tradicionales para paladares exigentes en Milán. Platos tradicionales para paladares exigentes en Milán. Imagen: Tripadvisor

Coordenadas de una experiencia exclusiva

El proyecto gastronómico cuenta con dos plantas y además tiene un total de dos establecimientos distribuidos en dos puntas del mundo: el restaurante original en el exclusivo barrio de Brera en Milán, Italia (Via Fiori Chiari, esquina Formentini), y una sucursal en Mendoza, Argentina, inmersa en su propia bodega en la zona de Las Compuertas en Luján de Cuyo.

En la planta de abajo de Coraje Milano, la gente puede desayunar, almorzar y merendar, mientras que en el segundo piso se ofrece la cena frente a una decoración modernista y clásica con una chimenea que es la protagonista del lugar. Desayuno continental, brunch abundante, comida elegante por la noche... Todo está pensado para que el visitante viva una experiencia sin igual. El chef napolitano Domenico Paesano ideó un menú fusión, donde destaca el plato estrella: la tarta Vesuvio con un tierno centro de dulce de leche.

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