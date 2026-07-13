El descuidado camino de sirga en Yerba Buena

Es innegable que hubo avances. Hoy ese corredor tiene un movimiento económico mayor que hace algunos años y comienza a consolidarse como un nuevo polo de crecimiento para Yerba Buena. Pero el progreso pierde fuerza cuando, apenas unos metros más al sur, aparecen canales repletos de basura, alambrados destruidos, malezas sin control y un camino cuyo deterioro transmite una sensación de abandono. La infraestructura no puede medirse únicamente por las obras inauguradas. También debe evaluarse por su mantenimiento. Un espacio público descuidado no solo afecta la estética urbana; también repercute en la seguridad, en las condiciones ambientales y en la calidad de vida de los vecinos. Cuando los canales se convierten en basurales, el problema deja de ser visual para transformarse en sanitario y ambiental.