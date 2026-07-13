Cartas de lectores: Pavimento en barrio Padre Monti

Con gran beneplácito recibimos la noticia de la Municipalidad por la reparación del pavimento del barrio Padre Monti, que está desastroso. Hay un impedimento que esperamos se resuelva a la brevedad, que es que la SAT tiene que cambiar unos caños que están deteriorados y esa demora hace que se atrasen las tareas. Ya que se comenzó es necesario tener en cuenta que con la circulación de camiones cargados y de gran peso con destino a un centro de compras en la zona, se haría necesaria la apertura de la calle Julio Previsch al 300 hasta llegar a la avenida Papa Francisco, la que está cerrada por un portón y por allí luego de pavimentarla, podría ser la entrada y salida de los camiones sin deambular por las calles del barrio. Hay que destacar que esa calle se encuentra ocupada, creo sin necesidad, por parte del Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán; ese predio era, según se dijo, para un complejo deportivo; nada que ver; se lo usa para reuniones, especialmente los fines de semana con alta música, sin importar los vecinos, que soportan los ruidos hasta altas horas de la madrugada. Por todo lo expuesto espero que esto sea bueno y que las autoridades tomen las decisiones correctas para terminar las obras como corresponde.