OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Pavimento en barrio Padre Monti
Hace 3 Hs

Con gran beneplácito recibimos la noticia  de la Municipalidad por la reparación del pavimento del barrio Padre Monti, que está desastroso. Hay un impedimento que esperamos se resuelva a la brevedad, que es que la SAT tiene que cambiar unos caños que están deteriorados y esa demora hace que se atrasen las tareas. Ya que se comenzó es necesario tener en cuenta que con la circulación de camiones cargados y de gran peso con destino a un centro de compras en la zona, se haría necesaria la apertura de la calle Julio Previsch al 300 hasta llegar a la avenida Papa Francisco, la que está cerrada por un portón y por allí luego de pavimentarla, podría ser la entrada y salida de los camiones sin deambular por las calles del barrio. Hay que destacar que esa calle se encuentra ocupada, creo sin necesidad, por parte del Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán; ese predio era, según se dijo, para un complejo deportivo; nada que ver; se lo usa para reuniones, especialmente los fines de semana con alta música, sin importar los vecinos, que soportan los ruidos hasta altas horas de la madrugada. Por todo lo expuesto espero que esto sea bueno y que las autoridades tomen las decisiones correctas para terminar las obras como corresponde.

Mario Oscar Rivet Vozza                       

mrivetvozza@hotmail.com


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales
1

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

Son de 7 de Abril, ayudan en su granja y sueñan con jugar en River
2

Son de 7 de Abril, ayudan en su granja y sueñan con jugar en River

Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad
3

Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad

4

Sobrevivencia de la ética

León XIV a los escritores
5

León XIV a los escritores

Ranking notas premium
Pacto de Mayo: qué pasó con los 10 puntos acordados con Milei en Tucumán
1

Pacto de Mayo: qué pasó con los 10 puntos acordados con Milei en Tucumán

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
2

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Jubilación por minusvalía: derecho que muchos trabajadores desconocen
3

Jubilación por minusvalía: derecho que muchos trabajadores desconocen

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
4

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Al mal tiempo: desagravio del garbanzo
5

Al mal tiempo: desagravio del garbanzo

Más Noticias
Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Sexualmente hablando: de que las hay, las hay

Sexualmente hablando: de que las hay, las hay

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

Conmoción en España: tras el mortal incendio forestal sólo quedó un pueblo fantasma

Conmoción en España: tras el mortal incendio forestal sólo quedó un pueblo fantasma

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

Una historia de los índices

Una historia de los índices

Comentarios