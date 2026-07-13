Cartas de lectores: Gardel & Messi

“Sentir que es un soplo la vida / Que veinte años no es nada…” le guste o no el tango usted sí reconoce que estas líneas forman parte de “Volver” la canción escrita en un lejano 1935 y que inmortalizara Carlos Gardel. En la noche del debut de la Selección argentina en el Mundial Leo Messi le dio la razón a Carlos Gardel porque para él veinte años no es nada, ya que el mismo día pero dos décadas atrás debutaba marcando un gol. Su magia con la pelota, su amiga desde que llegó a las infantiles de Newell’s, como usted lo vio partido a partido en el Mundial está intacta.