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Cartas de lectores: Adicciones y contradicciones
Hace 3 Hs

Desde que tengo uso de razón existieron apuestas y juegos de azar. El estado penalizaba la “clandestinidad” - quiniela, caballos, galgos, gallos, boxeo -. En el paso del tiempo, se oficializaron los sistemas de juegos y apuestas (Prode, Lotería, Quiniela, Loto, Quini) con la intervención del Estado y su voraz “espíritu recaudatorio”. A causa del Mundial, a toda hora y lugar, sin importar su audiencia ni sus peligrosas consecuencias masivas, nos bombardean con  “publicidades repetitivas y subliminales”. Es sabido que, nuestros cerebros - consciente o inconscientemente - captan y graban todo lo que “visualizamos”. Contradictoriamente, existe una “supuesta preocupación” por el exponencial crecimiento de las “adicciones”  al juego y alcohol, en chicos y adultos, con gravísimas consecuencias individuales y sociales. Paradoja: “Hecha la ley, hecha la trampa” y vale todo. Es increíble la feroz competencia de sistemas de juegos, apuestas y bebidas alcohólicas con sus “publicidades adictivas” y que,  pretenden justificar  con: “letra chica”, “prohibido a menores de 18 años”,  “beber con moderación”, etc. La “danza de los millones”, vía apuestas, juego, lotería, alcohol, marketing, FIFA, AFA es “incalculable”. Tranquila y definitivamente, se podría erradicar “el hambre mundial” (se prevé que, en 2030, más de 600 millones de personas afrontarán el hambre). Mientras tanto, el mundo sigue girando con guerras, bombardeos, terremotos, hambre, pobreza, desocupación, enfrentamientos, racismo, todo lo cual pretenden esconder “bajo la alfombra”, por 39 días,  gracias a “la pasión de multitudes”. ¡El mundo está loco, loco, loco!

Marcos A. Machado                            

marcos53arg@gmail.com

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