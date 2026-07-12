"Lo vamos a mandar a dormir": la provocadora frase de Joe Cole sobre Messi antes de la semifinal

Resumen para apurados
- El exfutbolista Joe Cole afirmó en EE.UU. que Inglaterra eliminará a la Argentina de Messi este miércoles en Atlanta, durante la semifinal del Mundial 2026.
- Cole lanzó la polémica frase "lo vamos a mandar a dormir" sobre Messi en Netflix Sports, sumándose a los análisis confiados de figuras como Richards y Neville sobre el cruce.
- Estas declaraciones calientan la previa del clásico mundialista, donde Argentina busca revalidar su título mientras Inglaterra confía en su velocidad para llegar a la final.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra ya comenzó y, del lado británico, la confianza parece estar en su punto más alto. A pocos días del duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, varias figuras del fútbol inglés comenzaron a analizar el enfrentamiento. Sin embargo, quien más llamó la atención fue Joe Cole, que lanzó una frase desafiante sobre Lionel Messi y aseguró que los “Tres Leones” eliminarán al vigente campeón del mundo.
El exmediocampista, que disputó los Mundiales de 2002, 2006 y 2010 con Inglaterra, participó de un programa de Netflix Sports junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards. Allí, mientras debatían sobre el que será el primer enfrentamiento oficial de Messi contra la selección inglesa, Cole no dudó cuando le preguntaron cómo imaginaba el partido.
“Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”, respondió entre risas, aunque con un tono desafiante.
Su frase provocó la inmediata reacción del resto de los panelistas, que intentaron ponerle un freno para evitar que sus palabras se volvieran en su contra si Messi volvía a tener una actuación decisiva.
“No digas eso. Lo diremos en ocho meses”, le respondió uno de los presentes. Pero Cole decidió ir todavía más allá. “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial”, sentenció.
Las declaraciones sorprendieron especialmente porque el exfutbolista fue, durante años, uno de los mayores admiradores públicos del capitán argentino. En más de una oportunidad aseguró que Messi estaba varios escalones por encima de Cristiano Ronaldo e incluso llegó a afirmar que el portugués envidiaba todo lo que había conseguido el rosarino. “Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: ‘Ojalá fuera tan bueno como Messi’. Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Sí, es el único que duerme bien”, había dicho antes del inicio de este Mundial.
En el mismo programa también participó Micah Richards, quien se mostró algo más prudente, aunque igualmente confía en la clasificación inglesa. El exdefensor reconoció la dificultad que representa enfrentar a la selección argentina y destacó la personalidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Son mañosos y ganadores”, describió sobre los futbolistas argentinos.
Sin embargo, inmediatamente explicó por qué cree que Inglaterra tiene argumentos para imponerse.
“Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, aseguró.
Las opiniones no terminaron allí. Otro histórico del fútbol inglés, Gary Neville, también analizó el partido y puso el foco en la dupla central argentina integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El exdefensor del Manchester United elogió el rendimiento que ambos muestran con la camiseta “albiceleste”, aunque mantuvo una mirada crítica sobre algunas desconcentraciones.
“Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble”, señaló.
Luego dejó una definición que rápidamente se viralizó en Inglaterra. “Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”, afirmó.
Las declaraciones reflejan el respeto que despierta la selección argentina, pero también la confianza con la que Inglaterra afronta una semifinal que promete ser una de las grandes atracciones del Mundial 2026. Del lado argentino, Lionel Scaloni y sus jugadores mantienen el perfil bajo de costumbre. Del lado inglés, en cambio, las frases comenzaron a calentar un partido que tendrá como premio un lugar en la gran final.