"Lo vamos a mandar a dormir": la provocadora frase de Joe Cole sobre Messi antes de la semifinal

Las declaraciones sorprendieron especialmente porque el exfutbolista fue, durante años, uno de los mayores admiradores públicos del capitán argentino. En más de una oportunidad aseguró que Messi estaba varios escalones por encima de Cristiano Ronaldo e incluso llegó a afirmar que el portugués envidiaba todo lo que había conseguido el rosarino. “Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: ‘Ojalá fuera tan bueno como Messi’. Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Sí, es el único que duerme bien”, había dicho antes del inicio de este Mundial.