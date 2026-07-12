Uruguay confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa

Su carrera como entrenador, en cambio, es mucho más breve. Tuvo pasos por Peñarol y por Atenas, donde dirigió apenas un p uñado de encuentros. Ahora afrontará el desafío más importante de su etapa fuera de las canchas: conducir a la selección de su país en un momento de reconstrucción y con la responsabilidad de devolverle el protagonismo internacional que perdió en el último Mundial.