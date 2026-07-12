Uruguay confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa
Tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y el final del ciclo de Marcelo Bielsa, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció al nuevo conductor de la "Celeste", que también asumirá un inédito doble rol al frente de la selección mayor y la sub-20.
Resumen para apurados
- La AUF nombró a Diego Forlán nuevo DT de la selección de Uruguay a partir de septiembre, tras la salida de Marcelo Bielsa por quedar eliminados en el Mundial 2026.
- Forlán asumirá un inédito doble rol en la selección mayor y la sub-20. Reemplaza a Bielsa tras la eliminación en el Mundial 2026 ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde.
- Con contrato inicial hasta marzo, el proyecto busca unificar el trabajo de juveniles y mayores. Se apunta a renovar el plantel y recuperar el protagonismo de cara al futuro.
La selección de Uruguay inició una nueva etapa. Después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y de la finalización del ciclo de Marcelo Bielsa, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Diego Forlán será el nuevo entrenador de la “Celeste”.
El exdelantero, considerado una de las máximas figuras de la historia del fútbol uruguayo, asumirá el cargo a partir de la próxima fecha FIFA de septiembre y tendrá la misión de comenzar la renovación de un equipo que no logró superar la primera fase de la Copa del Mundo.
La designación fue confirmada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien explicó que la decisión venía analizándose desde hacía tiempo.
“A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Venimos hablando hace un tiempo con él, no es de ahora”, aseguró el dirigente durante una entrevista con el canal Teledoce.
La llegada de Forlán también traerá una particularidad inédita para el fútbol uruguayo. Además de hacerse cargo de la selección mayor, el exfutbolista dirigirá en simultáneo al seleccionado sub-20, que disputará el Campeonato Sudamericano de la categoría en enero de 2027. La intención de la AUF es que exista una línea de trabajo común entre ambos planteles para facilitar la transición de los juveniles hacia la selección absoluta.
En principio, el contrato del nuevo entrenador se extenderá hasta marzo del próximo año. Sin embargo, desde la dirigencia dejaron abierta la posibilidad de prolongar su continuidad si el equipo muestra una evolución futbolística y consigue buenos resultados en sus primeros compromisos internacionales. El objetivo de fondo será iniciar un proceso que permita llegar en mejores condiciones al próximo Mundial.
Preocupación
La decisión de la AUF llega después de una campaña que dejó mucha preocupación en Uruguay. La “Celeste” no logró cumplir las expectativas en el Mundial 2026 y quedó eliminada en la fase de grupos tras finalizar tercera en una zona integrada por España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Ese resultado marcó el cierre del ciclo de Marcelo Bielsa, cuyo vínculo contractual concluyó una vez finalizada la participación del equipo en el certamen.
Trayectoria
Forlán asumirá el desafío con el respaldo que le otorga una trayectoria extraordinaria como futbolista. Con la camiseta de Uruguay disputó 112 partidos internacionales, convirtió 36 goles y entregó 13 asistencias, además de convertirse en uno de los referentes de la denominada generación que devolvió a la Celeste al primer plano del fútbol mundial.
Su carrera como entrenador, en cambio, es mucho más breve. Tuvo pasos por Peñarol y por Atenas, donde dirigió apenas un p uñado de encuentros. Ahora afrontará el desafío más importante de su etapa fuera de las canchas: conducir a la selección de su país en un momento de reconstrucción y con la responsabilidad de devolverle el protagonismo internacional que perdió en el último Mundial.