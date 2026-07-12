Harry Kane ya palpita la semifinal con Argentina: "Será un partido muy especial"

Con un lugar en la final en juego, Inglaterra y Argentina protagonizarán uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. Kane ya dejó en claro que espera una verdadera batalla y que su equipo afronta el desafío con el máximo respeto por el vigente campeón del mundo. Del otro lado estará Messi, decidido a dar un paso más en la defensa del título conseguido por la Selección Argentina. El cruce reunirá a dos de los mejores goleadores del campeonato, a dos equipos con aspiraciones de levantar la Copa y a dos seleccionados que saben que, a esta altura del torneo, cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.