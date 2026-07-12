Harry Kane ya palpita la semifinal con Argentina: "Será un partido muy especial"

Resumen para apurados
- Harry Kane anticipó la semifinal del Mundial 2026 que Inglaterra jugará ante Argentina este miércoles en Atlanta, buscando el pase a la gran final del torneo.
- Inglaterra llegó tras vencer 2-1 a Noruega en el alargue, mientras que Argentina viene de dos prórrogas. Además, será el primer cruce oficial entre Messi y los ingleses.
- El choque promete máxima intensidad y un duelo histórico entre Kane y Messi por un lugar en la final, donde el desgaste físico y la logística serán factores claves.
Inglaterra ya dejó atrás la exigente victoria sobre Noruega y comenzó a enfocarse en el gran desafío que tendrá por delante. Apenas consumado el triunfo por 2-1 en el alargue que le dio el pase a las semifinales del Mundial 2026, Harry Kane habló sobre el esfuerzo realizado por su equipo y anticipó el esperado cruce frente a la selección argentina, que se disputará este miércoles en Atlanta.
El capitán inglés destacó el carácter que mostró su seleccionado para superar un encuentro muy exigente, tanto desde lo futbolístico como desde lo físico.
“No podríamos estar más orgullosos del equipo. Fue un partido duro contra un rival muy bueno. Hacía calor, había mucha humedad, fue una verdadera batalla. Los chicos tuvieron que sacar fuerzas de su interior para salir adelante, y de eso se trata el fútbol. No siempre es bonito, pero encontramos la manera”, expresó el delantero en un video publicado en su cuenta de X.
Semifinales
Superado el análisis del encuentro ante Noruega, Kane puso rápidamente la mira en la semifinal frente a la selección argentina. El atacante del Bayern Múnich no ocultó la importancia que tiene el cruce y aseguró que Inglaterra ya piensa en el vigente campeón del mundo.
“El partido de semifinales en unos días contra Argentina será muy especial. Será otro partido duro, pero ya nos recuperamos. Nos preparamos y estamos deseando volver a la cancha con los chicos. Esperamos verlos a todos en el estadio este miércoles”, afirmó.
El goleador llega a esta instancia atravesando uno de los mejores momentos de su carrera con la camiseta inglesa. Con seis goles en seis presentaciones, es uno de los máximos artilleros del Mundial 2026 y aparece como la principal referencia ofensiva del conjunto dirigido por Thomas Tuchel. Solo Lionel Messi lo supera en la tabla de goleadores del certamen, con siete tantos, además de mantenerse como el máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo con 21 conquistas.
Antecedentes
La semifinal también ofrecerá un atractivo duelo individual entre dos de los mejores delanteros del planeta. Será la tercera vez que Kane y Messi coincidan en un mismo partido, aunque la primera con sus respectivas selecciones nacionales. Los dos antecedentes se remontan a la fase de grupos de la Champions League 2018, cuando el Barcelona enfrentó al Tottenham. En aquellos cruces, el equipo español consiguió una victoria y un empate.
Primera vez
Para Messi también será una cita especial. A pesar de su extensa trayectoria con la camiseta argentina, nunca enfrentó oficialmente a la selección mayor de Inglaterra. El encuentro del miércoles marcará, entonces, un cruce inédito para el capitán argentino, que buscará conducir nuevamente al equipo de Lionel Scaloni a una final del Mundial. A sus 39 años, el rosarino vuelve a ser la gran referencia futbolística de la “Albiceleste”. Su presencia será, una vez más, uno de los principales argumentos de un equipo que aspira a defender el título conseguido cuatro años atrás.
El duelo también enfrentará a dos seleccionados que llegan con recorridos diferentes en la fase eliminatoria. Inglaterra necesitó un solo alargue para alcanzar las semifinales, mientras que Argentina disputó dos partidos de 120 minutos consecutivos, ante Cabo Verde y Suiza. Esa diferencia en el desgaste físico aparece como uno de los aspectos que puede influir en un partido que promete máxima intensidad. Sin embargo, el conjunto inglés también arrastra un importante desgaste logístico, ya que fue el semifinalista que más kilómetros recorrió durante el Mundial. Con menos de cuatro días de recuperación entre un partido y otro, ambos cuerpos técnicos deberán administrar las cargas físicas para intentar que sus principales figuras lleguen en las mejores condiciones.
Con un lugar en la final en juego, Inglaterra y Argentina protagonizarán uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. Kane ya dejó en claro que espera una verdadera batalla y que su equipo afronta el desafío con el máximo respeto por el vigente campeón del mundo. Del otro lado estará Messi, decidido a dar un paso más en la defensa del título conseguido por la Selección Argentina. El cruce reunirá a dos de los mejores goleadores del campeonato, a dos equipos con aspiraciones de levantar la Copa y a dos seleccionados que saben que, a esta altura del torneo, cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.