El análisis de Jorge Asís: Fantasia del indulto de Milei a La Doctora

Ocurre que después de haber eliminado la montaña putrefacta que representaba Manuel Adorni, el Premier expulsado por el enriquecimiento ilícito más estúpido del planeta, el Tertuliano protagoniza una muestra oxigenante de recuperación, motivada por los éxitos macroeconómicos del ministro Luis Caputo, Virgencita, que reduce el “riesgo país” a menos de 400 puntos, la pavorosa inflación a menos de 2 puntos, que se capitalizan más reservas de las necesarias y se invoca la aparición en el escenario del Premier Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón, que resulta providencial.