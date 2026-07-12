¿La dieta cetogénica puede ayudar a pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar?

Resumen para apurados
- Un estudio de la UCSF (EE.UU.) publicado en julio reveló que la dieta cetogénica mejora la salud metabólica y los síntomas cognitivos en pacientes con esquizofrenia y bipolaridad.
- El ensayo clínico aleatorizado evaluó a 58 pacientes durante un mes, extendiéndose a cinco meses para algunos, logrando reducir el peso, la glucosa y la sintomatología depresiva.
- Aunque abre una vía prometedora para complementar terapias tradicionales, los expertos piden cautela y más estudios a gran escala antes de recomendar formalmente esta dieta.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) encontró que una dieta cetogénica podría aportar beneficios metabólicos y mejorar algunos síntomas psiquiátricos y cognitivos en personas con esquizofrenia y trastorno bipolar tipo 1.
Los resultados, publicados el 8 de julio en la revista científica Schizophrenia Bulletin, corresponden al primer ensayo clínico aleatorizado y controlado que analiza el impacto de este tipo de alimentación en pacientes con trastornos psicóticos.
Qué es la dieta cetogénica
La dieta cetogénica, también conocida como "keto", consiste en reducir al mínimo el consumo de carbohidratos y aumentar la ingesta de grasas saludables. De esta manera, el organismo entra en un estado conocido como cetosis, en el que utiliza la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa.
Aunque suele asociarse con la pérdida de peso, en los últimos años despertó interés por sus posibles aplicaciones en enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
Cómo se realizó el estudio
La investigación incluyó a 58 personas diagnosticadas con trastornos del espectro de la esquizofrenia o trastorno bipolar tipo 1.
28 participantes siguieron una dieta cetogénica.
30 continuaron con su alimentación habitual.
La primera etapa duró un mes y fue completada por 47 participantes. Luego, 25 de ellos decidieron continuar durante cuatro meses más con la dieta.
Qué encontraron los investigadores
Tras el primer mes, quienes siguieron la dieta cetogénica presentaron mejoras significativas en distintos indicadores de salud metabólica respecto del grupo control.
Entre los principales beneficios observaron:
Reducción del peso corporal.
Disminución de la hemoglobina A1c.
Menor resistencia a la insulina.
Descenso de los niveles de glucosa en sangre.
Reducción de síntomas depresivos.
Además, los investigadores detectaron que niveles más elevados de cetonas se asociaban con menores niveles de glucosa y una mejoría en el estado de ánimo, incluso después de considerar el efecto de la pérdida de peso.
Mejoras cognitivas y psiquiátricas
Los resultados más alentadores aparecieron durante la extensión de cuatro meses.
Según el estudio, los participantes mantuvieron las mejoras metabólicas y, además, mostraron:
Disminución de los síntomas depresivos.
Reducción de síntomas asociados a la esquizofrenia.
Mejor rendimiento cognitivo.
La investigadora Judith M. Ford, profesora de Psiquiatría de la UCSF y autora principal del trabajo, destacó que estos hallazgos son especialmente relevantes porque los tratamientos actuales para la psicosis no suelen mejorar los síntomas cognitivos ni depresivos, que afectan de manera importante la calidad de vida.
Los investigadores piden cautela
Pese a los resultados positivos, los autores remarcaron que todavía es prematuro recomendar la dieta cetogénica como tratamiento complementario para estas enfermedades.
Señalaron que son necesarios estudios con un mayor número de participantes, de mayor duración y con un seguimiento más amplio para confirmar si los beneficios observados pueden reproducirse en otras poblaciones.
También indicaron que un mes de intervención parece insuficiente para evaluar plenamente el impacto de la dieta sobre la salud mental, por lo que consideran especialmente valiosos los resultados obtenidos durante la fase de cuatro meses.
Por ahora, el estudio abre una nueva línea de investigación sobre el papel que la alimentación podría desempeñar como complemento de los tratamientos tradicionales en personas con esquizofrenia y trastorno bipolar, aunque los expertos coinciden en que cualquier cambio nutricional debe realizarse bajo supervisión médica.