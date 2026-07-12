¿La dieta cetogénica puede ayudar a pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar?

Qué es la dieta cetogénica

La dieta cetogénica, también conocida como "keto", consiste en reducir al mínimo el consumo de carbohidratos y aumentar la ingesta de grasas saludables. De esta manera, el organismo entra en un estado conocido como cetosis, en el que utiliza la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa.