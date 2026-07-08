Mundial 2026

El secreto de Lautaro Martínez: el amuleto religioso que usó frente a Egipto

Tras la clasificación de Argentina ante Egipto, las cámaras captaron que Lautaro Martínez llevaba una estampita de la Virgen de Luján dentro de su canillera. Qué representa este símbolo de fe.

El amuleto de fe que acompañó a Lautaro Martínez en el partido ante Egipto
El amuleto de fe que acompañó a Lautaro Martínez en el partido ante Egipto
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El jugador Lautaro Martínez usó una estampita de la Virgen de Luján en su canillera como amuleto de fe en el triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026.
  • El amuleto se viralizó en redes tras ser captado por cámaras de TV luego de que Argentina remontara el partido 3 a 2, logrando el pase a los cuartos de final del torneo.
  • Este gesto íntimo del delantero resalta el rol de la fe en el plantel argentino y genera una fuerte conexión con los hinchas de cara a los cuartos de final del Mundial.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó imágenes para el recuerdo. Además de la remontada ante Egipto, un gesto de Lautaro Martínez llamó la atención de los hinchas y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Durante las entrevistas posteriores al triunfo por 3 a 2, las cámaras mostraron que el delantero llevaba una estampita de la Virgen de Luján dentro de una de sus canilleras, un detalle que muchos interpretaron como una muestra de fe antes de uno de los partidos más importantes del certamen.

La estampita que llevaba Lautaro Martínez en la canillera: el amuleto de fe que se hizo viral La estampita que llevaba Lautaro Martínez en la canillera: el amuleto de fe que se hizo viral

Qué llevaba Lautaro Martínez en la canillera

Lautaro Martínez ingresó en el segundo tiempo y participó de una noche inolvidable para la Selección Argentina. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, un detalle ajeno al juego fue el que comenzó a generar repercusión.

Mientras hablaba con los medios, quedó al descubierto que dentro de una de sus canilleras guardaba una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina y una de las principales figuras de devoción para los fieles católicos del país.

La escena no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el gesto y lo asociaron con una búsqueda de protección y fortaleza antes del partido.

Qué representa la Virgen de Luján

Para la tradición católica, la Virgen de Luján simboliza protección, esperanza y acompañamiento en los momentos difíciles. Por ese motivo, muchas personas eligen llevar una estampita o una imagen como expresión de su fe y como una forma de encomendarse antes de afrontar situaciones importantes.

Aunque Lautaro Martínez no explicó públicamente por qué llevaba la estampita durante el encuentro, el gesto fue interpretado por muchos hinchas como una manifestación personal de sus creencias.

Más allá del resultado deportivo, el detalle permitió conocer una faceta más íntima del delantero y volvió a poner de relieve el lugar que la fe ocupa para algunos integrantes del plantel argentino.

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