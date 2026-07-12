“A nosotros eso nos llega al alma”: la emoción de Julián Álvarez después de su golazo y la clasificación de Argentina

La actuación también tuvo una carga especial. En las tribunas estaban familiares y amigos que habían viajado específicamente para “hacerle el aguante” y ser parte de un momento que, como él mismo reconoció, quizás no vuelva a repetirse. “Hay muchos familiares, muchos amigos. Decidí que vinieran todos a apoyarme y que puedan vivir estos momentos tan especiales en la vida, que capaz no se repiten muchas veces”, contó. “A mí me pone muy contento y me genera mucho orgullo que ellos puedan vivir todo este tipo de cosas. Son los que siempre están en las buenas y en las malas”.