Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio, a las 16, en Nueva York, donde uno de los cuatro semifinalistas levantará el trofeo más importante del fútbol. Argentina buscará seguir avanzando tras haber superado previamente a Cabo Verde en los 16avos de final (3-2), a Egipto en octavos (3-2) y ahora a Suiza en cuartos (3-1), con la ilusión intacta de conquistar una nueva Copa del Mundo.