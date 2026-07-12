Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Tras la disputa de los cuartos de final, Argentina, Inglaterra, Francia y España sellaron su clasificación y protagonizarán dos cruces de alto voltaje en busca de un lugar en la gran final.
El partido que se lleva todas las miradas será el que animarán la Selección argentina e Inglaterra, dos viejos conocidos con una rivalidad histórica en las Copas del Mundo. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta.
La otra semifinal enfrentará a Francia y España, dos de las grandes potencias europeas. Ese duelo se jugará un día antes, el martes 14 de julio, también a las 16, en la ciudad de Dallas.
Argentina llegó a esta instancia luego de derrotar 3-1 a Suiza en un encuentro que se resolvió en el tramo final. Alexis Mac Allister abrió el marcador, Dan Ndoye igualó para los suizos y, en el desenlace, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentenciaron la clasificación albiceleste.
Inglaterra, por su parte, eliminó a Noruega al imponerse por 2-1 en el Miami Stadium. Jude Bellingham fue la gran figura con un doblete, mientras que Andreas Schjelderup descontó para el conjunto noruego.
En la otra llave, Francia derrotó 2-0 a Marruecos gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, mientras que España dejó en el camino a Bélgica con un triunfo por 2-1, con tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Charles De Ketelaere había marcado para los belgas.
Semifinales del Mundial 2026: fecha, hora y sede
Con este panorama, el cronograma de la definición quedó establecido de la siguiente manera:
Martes 14 de julio (16): Francia vs. España, en Dallas.
Miércoles 15 de julio (16): Inglaterra vs. Argentina, en Atlanta.
Así se jugará el tercer puesto y la final del Mundial 2026
Luego, los perdedores de ambas semifinales disputarán el partido por el tercer puesto el 18 de julio, desde las 18, en Miami.
La gran final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio, a las 16, en Nueva York, donde uno de los cuatro semifinalistas levantará el trofeo más importante del fútbol. Argentina buscará seguir avanzando tras haber superado previamente a Cabo Verde en los 16avos de final (3-2), a Egipto en octavos (3-2) y ahora a Suiza en cuartos (3-1), con la ilusión intacta de conquistar una nueva Copa del Mundo.