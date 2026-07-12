Casos de corrupción en fuerzas de seguridad

Sólo en las últimas semanas se registraron episodios que encendieron las alarmas. Una médica de Gendarmería Nacional fue detenida por transportar droga. Siete policías federales fueron arrestados, acusados de cobrar sobornos para evitar el secuestro de mercadería de contrabando a bagayeros y tours de compras. Siete efectivos de la fuerza provincial fueron separados de sus cargos porque son investigados por un presunto intento de robo de droga. Además, en Tucumán se secuestró cocaína que, según los investigadores, podría haber sido retirada de circulación en un procedimiento anterior y luego reinsertada en el circuito ilegal.