Teatro, rock, arte, ferias y mucho más: conocé todo lo que se puede hacer este domingo en Tucumán

Los cumpleaños se celebran con el público. Con una gran gala, el Estudio Coral Tucumán (ECT) -dirigido por Sergio Barrionuevo- festejará sus 15 años desde las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con presencia de los Niños Cantores del ECT y la interpretación de “Misa Tango” de Martín Palmeri, con María Luján Daghero como solista -además es la responsable de conducir el grupo infantil- junto a Víctor Hugo Juárez en bandoneón, Agustín Herrera en piano y Orquesta de Cuerdas. El repertorio prevé el estreno de tres composiciones de Bruno Gallardo: “Los tres ángeles”, “Hacia el Calvario” y “Él vive”, con la presencia del coro AdoraM, dirigido por el compositor. “Nuestro coro nace con el afán de mantener el rumbo de excelencia que ya existía en la provincia, pero con aires nuevos en la dirección. Somos la única formación con cuatro premios internacionales en su haber, dos premios Mercedes Sosa y el representante del norte del país en el último certamen de la América Cantat, con dos estrenos mundiales de obras que están recorriendo el mundo. Nos dedicamos a formar cantantes y directores, con la mirada puesta en las siguientes generaciones”, resalta Barrionuevo.