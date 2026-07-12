Teatro, rock, arte, ferias y mucho más: conocé todo lo que se puede hacer este domingo en Tucumán

Estudio Coral Tucumán
Función aniversario en el Teatro San Martín
Los cumpleaños se celebran con el público. Con una gran gala, el Estudio Coral Tucumán (ECT) -dirigido por Sergio Barrionuevo- festejará sus 15 años desde las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con presencia de los Niños Cantores del ECT y la interpretación de “Misa Tango” de Martín Palmeri, con María Luján Daghero como solista -además es la responsable de conducir el grupo infantil- junto a Víctor Hugo Juárez en bandoneón, Agustín Herrera en piano y Orquesta de Cuerdas. El repertorio prevé el estreno de tres composiciones de Bruno Gallardo: “Los tres ángeles”, “Hacia el Calvario” y “Él vive”, con la presencia del coro AdoraM, dirigido por el compositor. “Nuestro coro nace con el afán de mantener el rumbo de excelencia que ya existía en la provincia, pero con aires nuevos en la dirección. Somos la única formación con cuatro premios internacionales en su haber, dos premios Mercedes Sosa y el representante del norte del país en el último certamen de la América Cantat, con dos estrenos mundiales de obras que están recorriendo el mundo. Nos dedicamos a formar cantantes y directores, con la mirada puesta en las siguientes generaciones”, resalta Barrionuevo.
Durock
Festival gratuito de bandas tucumanas
Esta tarde, desde las 14 y en el barrio El Paraíso, tendrá lugar el DuRock Fest, con entrada libre y gratuita. Actuarán en vivo Estimado Vergara, Xero, Hienas del Metal, Frecuencia Efímera, Defprty, Made, Vumetro, Carreteras y Que Sabe Vo.
Bingo en Caprice
Rumbo al Encuentro de Transmasculinidades
Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) alojará un festival y bingo para reunir fondos para el Segundo Encuentro de Transmasculinidades que se realizará próximamente en Tucumán, con el objetivo de generar redes, visibilidad e intercambios. Desde las 13.30 actuarán en vivo Norma Salica, La Chicho, Fabio Solana, Maxi B y Luciana, con la participación del Movimiento KIki Tucumán. El almuerzo es gratis.
Feria de colectividades
Actividad solidaria en yerba buena
Un Encuentro Solidario de las Colectividades tendrá lugar hoy, entre las 13 y las 18, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), en una propuesta para disfrutar de la diversidad cultural y, al mismo tiempo, colaborar con una causa benéfica por las víctimas de los terremotos en Venezuela. Habrá gastronomía, danzas, música en vivo, artesanías, exposiciones y actividades para toda la familia.
Tafí Viejo
Inauguran la exposición “África Olvidada”
En el marco del Festival del Aprendizaje, hoy a las 18 y en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), se inaugurará la muestra de artes visuales “África olvidada”, de las artistas Marta Figueroa, Carla Maite Juárez y Lea Place. La exposición propone reflexionar sobre la memoria, la identidad y la riqueza cultural del continente africano, con historias, símbolos y miradas a través del arte. Entrada gratuita.
Flamenco
“Al calor de Lorca”, en el Teatro Alberdi
Esta noche, a las 20 y en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), dentro de la grilla del Julio Cultural Universitario se verá el espectáculo “Al calor de Lorca”, un recorrido por memorias donde el cante, la poesía y la danza hacen latir la obra de Federico García Lorca en el corazón del presente. La bailaora será Gloria López; en cante estarán Mónica Moya y Ricardo Carrero; y en la actuación, Miguel Miranda y Patricia Manca, quien además es la codirectora de la puesta junto a Nahuel Vargas.
Tatuajes
Termina un encuentro regional
Hoy será la última jornada del Tucumán Tattoo Show en el hotel Carlos V (25 de mayo 340), donde desde las 14 habrá más de 50 artistas nacionales del tatuaje -principalmente referentes de la región y de la provincia- y una agenda de distintas actividades relacionadas con las intervenciones corporales.