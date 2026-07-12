EspectáculosGuía para salir

Teatro, rock, arte, ferias y mucho más: conocé todo lo que se puede hacer este domingo en Tucumán

El Estudio Coral Tucumán celebra 15 años, mientras que también habrá recitales, muestras de arte, iniciativas solidarias y propuestas para toda la familia.

GUÍA PARA SALIR. Tucumán ofrece cientos de propuestas para disfrutar.
GUÍA PARA SALIR. Tucumán ofrece cientos de propuestas para disfrutar.
Hace 5 Hs

Estudio Coral Tucumán

Función aniversario en el Teatro San Martín

Los cumpleaños se celebran con el público. Con una gran gala, el Estudio Coral Tucumán (ECT) -dirigido por Sergio Barrionuevo- festejará sus 15 años desde las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con presencia de los Niños Cantores del ECT y la interpretación de “Misa Tango” de Martín Palmeri, con María Luján Daghero como solista -además es la responsable de conducir el grupo infantil- junto a Víctor Hugo Juárez en bandoneón, Agustín Herrera en piano y Orquesta de Cuerdas. El repertorio prevé el estreno de tres composiciones de Bruno Gallardo: “Los tres ángeles”, “Hacia el Calvario” y “Él vive”, con la presencia del coro AdoraM, dirigido por el compositor. “Nuestro coro nace con el afán de mantener el rumbo de excelencia que ya existía en la provincia, pero con aires nuevos en la dirección. Somos la única formación con cuatro premios internacionales en su haber, dos premios Mercedes Sosa y el representante del norte del país en el último certamen de la América Cantat, con dos estrenos mundiales de obras que están recorriendo el mundo. Nos dedicamos a formar cantantes y directores, con la mirada puesta en las siguientes generaciones”, resalta Barrionuevo.

Durock

Festival gratuito de bandas tucumanas

Esta tarde, desde las 14 y en el barrio El Paraíso, tendrá lugar el DuRock Fest, con entrada libre y gratuita. Actuarán en vivo Estimado Vergara, Xero, Hienas del Metal, Frecuencia Efímera, Defprty, Made, Vumetro, Carreteras y Que Sabe Vo.

Bingo en Caprice

Rumbo al Encuentro de Transmasculinidades

Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) alojará un festival y bingo para reunir fondos para el Segundo Encuentro de Transmasculinidades que se realizará próximamente en Tucumán, con el objetivo de generar redes, visibilidad e intercambios. Desde las 13.30 actuarán en vivo Norma Salica, La Chicho, Fabio Solana, Maxi B y Luciana, con la participación del Movimiento KIki Tucumán. El almuerzo es gratis.

Feria de colectividades

Actividad solidaria en yerba buena

Un Encuentro Solidario de las Colectividades tendrá lugar hoy, entre las 13 y las 18, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), en una propuesta para disfrutar de la diversidad cultural y, al mismo tiempo, colaborar con una causa benéfica por las víctimas de los terremotos en Venezuela. Habrá gastronomía, danzas, música en vivo, artesanías, exposiciones y actividades para toda la familia.

Tafí Viejo

Inauguran la exposición “África Olvidada”

En el marco del Festival del Aprendizaje, hoy a las 18 y en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), se inaugurará la muestra de artes visuales “África olvidada”, de las artistas Marta Figueroa, Carla Maite Juárez y Lea Place. La exposición propone reflexionar sobre la memoria, la identidad y la riqueza cultural del continente africano, con historias, símbolos y miradas a través del arte. Entrada gratuita.

Flamenco

“Al calor de Lorca”, en el Teatro Alberdi

Esta noche, a las 20 y en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), dentro de la grilla del Julio Cultural Universitario se verá el espectáculo “Al calor de Lorca”, un recorrido por memorias donde el cante, la poesía y la danza hacen latir la obra de Federico García Lorca en el corazón del presente. La bailaora será Gloria López; en cante estarán Mónica Moya y Ricardo Carrero; y en la actuación, Miguel Miranda y Patricia Manca, quien además es la codirectora de la puesta junto a Nahuel Vargas.

Tatuajes

Termina un encuentro regional

Hoy será la última jornada del Tucumán Tattoo Show en el hotel Carlos V (25 de mayo 340), donde desde las 14 habrá más de 50 artistas nacionales del tatuaje -principalmente referentes de la región y de la provincia- y una agenda de distintas actividades relacionadas con las intervenciones corporales.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMercedes SosaTeatro San MartínAfrica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un policial musical con la estética del comic gótico

Un policial musical con la estética del comic gótico

La producción local abarca textos breves y la revisión de un clásico universal

La producción local abarca textos breves y la revisión de un clásico universal

Lo más popular
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
2

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”
3

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano
4

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”
5

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

Ranking notas premium
Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña
1

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán
2

Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán

Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas
3

Messi vino a un 9 de Julio con imágenes paganas

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
4

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
5

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1899. La cuna del deporte tucumano

Recuerdos fotográficos: 1899. La cuna del deporte tucumano

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

La Eeaoc llevó a cabo el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja

La Eeaoc llevó a cabo el XXIX° Taller de Variedades y Manejo de Soja

El Senasa capacitó sobre la prevención de la triquinosis

El Senasa capacitó sobre la prevención de la triquinosis

Autorizan la comercialización de un nuevo maíz transgénico

Autorizan la comercialización de un nuevo maíz transgénico

El Senasa recordó cómo inscribir las playas de lavado de vehículos que trasladan hacienda

El Senasa recordó cómo inscribir las playas de lavado de vehículos que trasladan hacienda

La rotación: una estrategia agrícola clave

La rotación: una estrategia agrícola clave

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

Comentarios