Historias del Campo Argentino, de Ricardo Frers, de reciente aparición, es, ante todo, un compendio de las entrevistas con los dueños de las principales estancias argentinas, que el autor dirigió y filmó en su programa de televisión “Estancias Argentinas” que mereció cuatro premios “Martín Fierro” y un premio Santa Clara de Asís. Actualmente se pueden ver en el Canal Rural. Basta recorrer sus páginas para advertir la riqueza y diversidad apasionantes de su contenido, que ofrece una verdadera historia de nuestro país a través de las historias de sus estancias, de sus estancieros y de las diversas inmigraciones que fueron poblando nuestros campos, sus “ganados y sus mieses”. El libro contiene, además de un prólogo del autor, varios capítulos: “Estancias que me han gustado”, “Estancieros heroicos”, “Estancieros personajes”, “Los cuatro factores del progreso en la Argentina”, “Inmigrantes” y “Miscelanias”. Con un lenguaje excelente, sencillo y campestre, en cada una de sus páginas el autor nos introduce con gracia y pródigo en detalles novedosos, en las peculiaridades e idiosincrasias de los “patrones” que entrevista, del tiempo histórico en que las estancias se fundaron. No faltan las que fueron atacadas por los indios ni aquéllas que, al revés, fueron defendidas por los indios: el caso de don Francisco Ramos Mejía desde su estancia “Tapiales”, aliado con los indios en defensa de otras tribus. Especialmente atractivas resultan las páginas que son verdaderos retratos de personajes vinculados a la literatura y a las grandes figuras de nuestra historia. Así, el capítulo titulado “Don Lucio V. Mansilla” constituye un lindo y pícaro retrato del célebre escritor: “Otro gran dandy argentino. No fue estanciero, pero vivió vidas y ambientes parecidos… Una excursión a los indios ranqueles, un clásico a nivel de Facundo o Don Segundo Sombra. Nuestro dandy viajaba a Francia, debutó a los 18 años con el caviar. Decía: “un dandy debe saber vestirse pero también deba saber comer…” “Julio Argentino Roca”: “Abrazó la carrera militar con gran éxito, pues puso coraje e inteligencia. Fue ascendido en el campo de batalla un par de veces, por su valentía. ¡Amor al destino! ¿qué destino? ¡el futuro lo hacía él!... “Su Conquista del Desierto, mal llamada campaña, fue un paseo triunfal. Logró 40 millones de hectáreas, la superficie de la pampa húmeda actual que no figuraban como argentinos en los mapas europeos. En ellos, debajo de Río Negro, decían: tierra de indios o perteneciente a Chile. Después siguió su carrera exitosa mientras administraba sus tres estancias”.