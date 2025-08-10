 ¿Qué santos se recuerdan este 11 de agosto?
¿Qué santos se recuerdan este 11 de agosto?

En el santoral se destaca la figura de Santa Clara de Asís, patrona de la televisión

Este 11 de agosto en el santoral católico se celebra a Santa Clara de Asís, patrona de la televisión; junto a santos como Alejandro Carbonero, Atracta, Casiano de Benevento, Equicio de Valeria y otros.

Principales santos del 11 de agosto

Santa Clara de Asís (siglo XIII) – Vir en fundadora de la Orden de las Clarisas y patrona de la televisión y las telecomunicaciones.

San Alejandro Carbonero (siglo III) – Obispo y mártir, venerado especialmente ese día.

San Casiano de Benevento (siglo IV) – Obispo de Benevento, cuya memoria litúrgica también se celebra el 11 de agosto

San Equicio de Valeria (siglo VI) – Abad devoto mencionado por Gregorio Magno; su festividad cae el 11 de agosto.

Santa Atracta, Santa Filomena, San Gaugerico de Cambrai, San Rufino de Asís, Santa Rustícola de Arlés, Santa Susana de Roma, San Taurino de Évreux, San Tiburcio de Roma, además de los beatos Juan Jorge Rhem, Mauricio Tornay, Miguel Domingo Cendra y Rafael Alonso Gutiérrez

Por qué este día resalta en el calendario católico

Santa Clara de Asís es la figura central del día. Destacada por abrazar la pobreza radical, fundó la orden de las Hermanas Pobres y se distinguió por su dedicación espiritual.

San Alejandro Carbonero representa el legado de humildad y martirio temprano, por ello también figura entre los más conmemorados del día.

La variedad de figuras refleja la riqueza del santoral católico, que honra santos de distintas épocas y virtudes —videntes, mártires, fundadores religiosos, monjes y religiosos— todos con historias edificantes

