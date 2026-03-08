Ahora el desafío es ser un “granero del sistema del solar”

Si el cronograma se cumple, en el segundo trimestre de 2026 la cápsula llevará a órbita semillas argentinas, pero también algo más profundo: la convicción de que el conocimiento agrobiológico del país puede proyectarse más allá de sus fronteras. Porque en esta nueva etapa de exploración no solo viajan cohetes. También viajan semillas, datos y visión estratégica nacional.