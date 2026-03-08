Secciones
Ahora el desafío es ser un “granero del sistema del solar”
Hace 4 Hs

Argentina ha sido históricamente considerada y celebrada como el “granero del mundo”. La pregunta ahora es si puede convertirse también en uno de los referentes de la era new space: el “granero del sistema solar” o al menos, de la Luna.

Pensar en agricultura espacial dejó de ser una fantasía futurista, hoy en día implica anticiparse a una economía que inevitablemente extenderá su infraestructura más allá de la Tierra. Los países que comprendan hoy cómo funcionan sus cultivos bajo estrés extremo serán los que lideren mañana la producción en ambientes extraplanetarios.

Con más de 70 años de desarrollo agropecuario, el INTA y el campo argentino cuentan con experiencia, conocimiento y capacidad productiva que los posicionan como candidatos naturales para integrar esta nueva frontera. Coordinados con otras instituciones y el apoyo de la USP-T experimentos como estos pueden acelerar la innovación y productividad en Argentina. 

Si el cronograma se cumple, en el segundo trimestre de 2026 la cápsula llevará a órbita semillas argentinas, pero también algo más profundo: la convicción de que el conocimiento agrobiológico del país puede proyectarse más allá de sus fronteras. Porque en esta nueva etapa de exploración no solo viajan cohetes. También viajan semillas, datos y visión estratégica nacional.

Temas TucumánSistema SolarTierraRepública ArgentinaLunaArgentina
