Escrituras fronterizas

En los bordes con lo fantástico, se inicia “Héroe”, primer relato, atravesado por el dolor; el marido desaparecido en la guerra del Golfo; un cuerpo sin sepultura es más tremendo aún. Ella se establece en un pueblo a duelar esta pérdida, allí habitan fantasmas. El rumor de Rulfo; los muertos que no se marchan, “los muertos que no están tan solos”. Apela a intertextos de Odiseo y Telemáco que se subvierten en la realidad de su duelo pues son heroínas rotas que plantean una salvación posible.