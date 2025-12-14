Los libros del año

Que el escritor húngaro László Krasznahorkai haya obtenido el Premio Nobel 2025 no me parece sorprendente ni arbitrario. Yo había leído su Tango satánico y ahora Al norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río y vuelvo a admirar su prodigiosa cadencia verbal, el misterio conmovedor que envuelven sus relatos, su prosa metafórica y metafísica, existencial, con esa puntuación casi sin comas y de corrido como la puntuación misma de la vida, y el desparpajo de sus personajes que de repente y sin previo aviso, nos dicen a quemarropa “este mundo podrido”. Y ahora, en Al norte la Montaña…, admiro hasta el plagio su amor por el Japón y sus monasterios y rituales detallados hasta la exasperación minuciosa y lúdica, el lento transitar del nieto del príncipe Genji, a través de los distintos pórticos y en medio de una naturaleza a la que Krasznahorkai le confiere un rango protagónico como el de uno de los protagonistas principales, sonoros y coloridos.