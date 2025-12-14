Los libros del año

34 libros sobresalieron dentro de los más dos centenares que fueron analizados por nuestros colaboradores en los últimos doce meses. Títulos de autores premiados en este 2025 se alternan con novedades promisorias, de autores locales y foráneos, dentro de una amplia nómina.
Novelas, ensayos, crónicas, memorias, biografías, cuentos, poesía. Historia, sociología, crítica literaria, política, psicología. Géneros y temas conviven en estas páginas, dentro de un conjunto que apuesta a una diversidad que permita a los lectores encontrar los libros que pueden haberse escapado dentro de la oferta bibliográfica reciente.
LA DIRECCIÓN
Prosa metafísica del ganador del Nobel
Uno de los artistas más misteriosos de la actualidad
NOVELA
AL NORTE LA MONTAÑA, AL SUR EL LAGO, AL OESTE EL CAMINO, AL ESTE EL RÍO
LÁSZLO KRASZNAHORKAI
(Sigilo - Buenos Aires)
Que el escritor húngaro László Krasznahorkai haya obtenido el Premio Nobel 2025 no me parece sorprendente ni arbitrario. Yo había leído su Tango satánico y ahora Al norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río y vuelvo a admirar su prodigiosa cadencia verbal, el misterio conmovedor que envuelven sus relatos, su prosa metafórica y metafísica, existencial, con esa puntuación casi sin comas y de corrido como la puntuación misma de la vida, y el desparpajo de sus personajes que de repente y sin previo aviso, nos dicen a quemarropa “este mundo podrido”. Y ahora, en Al norte la Montaña…, admiro hasta el plagio su amor por el Japón y sus monasterios y rituales detallados hasta la exasperación minuciosa y lúdica, el lento transitar del nieto del príncipe Genji, a través de los distintos pórticos y en medio de una naturaleza a la que Krasznahorkai le confiere un rango protagónico como el de uno de los protagonistas principales, sonoros y coloridos.
Como lo expresa lúcidamente el escritor Colm Tólbín, Krasznahorarkai “es uno de los artistas más misteriosos de la actualidad”. Pero también uno de los más bienvenidos en un mundo que parece haber perdido el rumbo.
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO
Un viaje con Francisco antes de su viaje final
Un ateo anticlerical que quiere saber qué hay después de la muerte
NO FICCIÓN
EL LOCO DE DIOS EN EL FIN DEL MUNDO
JAVIER CERCAS
(Random House - Buenos Aires)
El loco de Dios en el fin del mundo (flamante ganador del Premio al mejor libro europeo) quema en las manos. Es un texto vivo sobre el Papa Francisco durante un viaje imposible de clasificar dentro del género religioso. En la segunda página ya aparecen líneas entre alarmantes y divertidas. “Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso…dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna”.
Esta especie de escándalo de la razón, prologa un escrito estupendo, sorprendente, agudo, poblado de anécdotas, atravesado por una notable libertad de pensamiento. Sin hesitaciones, pregunta, cuestiona y señala rasgos de Bergoglio. La pregunta sobre la “resurrección de la carne y la vida eterna” -columna vertebral del libro- no es ingenua; a mi criterio, es personal e íntima y va mucho más allá de la inquietud de su madre sobre el asunto.
Finalmente exclama “Es un Papa que está loco como yo. Entonces, qué clase de papa es éste? ¿Cuál es el secreto de este papa?”. Así, este magnífico libro, casi imposible de sintetizar por su riqueza -es novela, ensayo, experimento “alegre y chiflado” sobre un loco de Dios- llega a nuestras manos gracias a un “loco sin Dios”…quien pudo hacerlo gracias a Dios.
CRISTINA BULACIO
Uno de los cien libros de 2025 según Time
Recorrido por cementerios de todo el mundo
NO FICCIÓN
ALGUIEN CAMINA SOBRE TU TUMBA
MARIANA ENRÍQUEZ
(Anagrama - Barcelona)
“En esos paseos por Recoleta, elegí mi tumba: soy una suburbana pobretona, no puedo ingresar por derecho de admisión -ni por familia ni por fama- a la Recoleta, pero quiero que mis amigos -si me queda alguno en el momento de la muerte- arrojen mis cenizas dentro de una tumba en particular, la de Mendoza Paz, fundador de la Sociedad Protectora de Animales”. Esta es una de las primeras frases de Alguien camina sobre tu tumba, el libro que acaba de ser elegido por la revista Time como uno de los cien grandes títulos de 2025.
Con su mirada mezcla de cronista, turista oscura y narradora gótica, Enríquez recorre necrópolis de distintos países y culturas para explorar no solo sus historias particulares, sino también aquello que revelan sobre la forma en que cada sociedad se relaciona con la muerte. El libro combina humor, melancolía y una sensibilidad casi antropológica. Enriquez escribe con una claridad que desarma: evita la solemnidad y, en cambio, se detiene en detalles mínimos -un epitafio absurdo, un mausoleo abandonado, la rutina de los cuidadores- que vuelven a los cementerios escenarios llenos de vida. Su voz, siempre curiosa y ligeramente perturbadora, convierte cada visita en una pequeña narración de aventuras, extravíos y hallazgos inesperados.
MARTÍN INAUDI
Los líderes que se alimentan del caos
Anatomía de los lazos entre tecnología y política
ENSAYO
LA HORA DE LOS DEPREDADORES
GIULIANO DA EMPOLI
(Seix Barral - Buenos Aires)
Giuliano da Empoli es un autor imprescindible para tratar de entender la metamorfosis de la realidad política. La hora de los depredadores se suma a sus títulos anteriores, completando una involuntaria trilogía sobre la convergencia de la nueva derecha con los gigantes tecnológicos.
Silicon Valley y el trumpismo, apunta Da Empoli, encontraron un terreno fértil para sus intereses en la identificación de temas candentes y el estímulo de la insatisfacción. Tienen una asociación estructural en la que la IA no es un simple acelerador del poder sino su forma más efectiva y menos evidente.
Da Empoli le da vueltas a una idea extraordinariamente inquietante. Hasta hace poco creíamos que obtener información era la mejor forma de reducir la incertidumbre sobre el futuro. Hoy tenemos toneladas de información pero vivimos en un mundo con un nivel inédito de incertidumbre. Una realidad que alimenta un caos en el que se mueven cómodamente los nuevos líderes y en el que la IA se presenta como un remedio, de composición opaca, que promete un orden posible a cambio de nuestra libertad.
DANIEL DESSEIN