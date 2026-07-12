El libro como arquitectura secreta

En 7 Misterios, Augusto Munaro construye una serie de artefactos literarios donde la descripción funciona como sistema de pensamiento. Cada uno de los siete relatos —como “Torre de basalto”, “Cama-caja” o “Proyección en bucle”— despliega un espacio autónomo concebido con precisión arquitectónica y densidad simbólica. El libro trabaja sobre una tensión constante entre lo material y lo espectral: los objetos poseen peso, textura y mecanismo, pero parecen responder a leyes rituales o sueños detenidos en el tiempo. Muchas de estas instalaciones parecen relicarios profanos o cámaras ceremoniales consagradas a cultos desconocidos. Cada instalación surge de una lógica onírica rigurosamente organizada, como si Kurt Schwitters o Jean Tinguely hubiesen diseñado mecanismos ceremoniales abandonados en un museo imposible, mientras resuenan ecos lejanos de ciertas operaciones espaciales y simbólicas de Liliana Maresca. La escritura de Munaro evita la narración tradicional y apuesta por una prosa descriptiva de extrema exactitud. Detrás del detalle técnico y arqueológico emerge una imaginación singular, capaz de convertir inventarios, poleas, relieves etruscos o dispositivos hidráulicos en experiencias hipnóticas. Hay algo de museo fantástico y de instalación contemporánea en estas páginas, además de una filiación visible con Piranesi, Escher y las enciclopedias imaginarias, aunque el libro encuentra una respiración propia en su insistencia visual y espacial.