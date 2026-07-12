LA GACETA Literaria

El libro como arquitectura secreta

Tensión entre lo material y lo espectral.

Hace 6 Hs

RELATOS

7 MISTERIOS

AUGUSTO MUNARO

(Hipálage – Buenos Aires)

En 7 Misterios, Augusto Munaro construye una serie de artefactos literarios donde la descripción funciona como sistema de pensamiento. Cada uno de los siete relatos —como “Torre de basalto”, “Cama-caja” o “Proyección en bucle”— despliega un espacio autónomo concebido con precisión arquitectónica y densidad simbólica. El libro trabaja sobre una tensión constante entre lo material y lo espectral: los objetos poseen peso, textura y mecanismo, pero parecen responder a leyes rituales o sueños detenidos en el tiempo. Muchas de estas instalaciones parecen relicarios profanos o cámaras ceremoniales consagradas a cultos desconocidos. Cada instalación surge de una lógica onírica rigurosamente organizada, como si Kurt Schwitters o Jean Tinguely hubiesen diseñado mecanismos ceremoniales abandonados en un museo imposible, mientras resuenan ecos lejanos de ciertas operaciones espaciales y simbólicas de Liliana Maresca. La escritura de Munaro evita la narración tradicional y apuesta por una prosa descriptiva de extrema exactitud. Detrás del detalle técnico y arqueológico emerge una imaginación singular, capaz de convertir inventarios, poleas, relieves etruscos o dispositivos hidráulicos en experiencias hipnóticas. Hay algo de museo fantástico y de instalación contemporánea en estas páginas, además de una filiación visible con Piranesi, Escher y las enciclopedias imaginarias, aunque el libro encuentra una respiración propia en su insistencia visual y espacial.

Autor de más de cuarenta libros, Munaro se ha consolidado como una de las voces más singulares, transgresoras y vanguardistas de la literatura argentina contemporánea. Su obra atraviesa géneros, registros y formatos con una libertad poco frecuente, siempre desde una escritura difícil de clasificar. Uno de los mayores aciertos de 7 Misterios reside en su formato material: los relatos no sólo se leen, se despliegan físicamente, expandiendo la lectura hacia una tercera dimensión que transforma el libro en objeto escénico. El trabajo artesanal de edición a cargo de Mercedes Enríquez prolonga el sentido de los textos y convierte la lectura en una experiencia visual y táctil. Un verdadero rara avis.

© LA GACETA

SOFÍA OSMAN.

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