Scaloni elogió a Suiza y dejó una frase contundente antes de los cuartos de final

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni, DT de Argentina, brindó una conferencia de prensa en Kansas antes del partido contra Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 para analizar al rival y al equipo.
- Tras superar dificultades físicas iniciales en el plantel, el DT elogió el nivel de Messi, relativizó el debate sobre el centrodelantero y destacó el respeto táctico hacia Suiza.
- El entrenador busca que esta generación sea recordada por su inconformismo y resiliencia, utilizando las críticas externas como motivación para buscar las semifinales mundiales.
El escenario es de máxima presión, pero Lionel Scaloni parece tomárselo con su habitual templanza. A menos de 24 horas del duelo contra Suiza por los cuartos de final del Mundial,habló durante casi 30 minutos en una conferencia extensa en Kansas y dejó varios conceptos sobre el presente de la selección argentina. El entrenador analizó al rival, confirmó que siente haber encontrado el funcionamiento del equipo, elogió el momento físico de Lionel Messi y, sobre el final, dejó una reflexión que trascendió lo futbolístico: aseguró que le gustaría que esta generación sea recordada por “no conformarse nunca”.
La conferencia comenzó con una explicación futbolística. Scaloni reconoció que cada modificación realizada durante el torneo tuvo un único objetivo: mejorar el rendimiento colectivo.
En ese sentido, destacó especialmente el ingreso de Leandro Paredes, a quien le atribuyó una mejora en la circulación de la pelota, la tenencia y la presencia ofensiva. También valoró el aporte de Alexis Mac Allister desde el sector izquierdo y reveló que el inicio de la concentración fue más complicado de lo que se conocía públicamente por distintos problemas físicos que afectaron al plantel. “Al principio el panorama estaba bastante más negro de lo que ustedes imaginaban”, le admitió a la prensa.
Respeto por Suiza
Sobre el próximo rival, Scaloni fue contundente. “No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales y jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos, por algo eliminó a Colombia, que había hecho un trabajo enorme y pensábamos que podría estar acá con nosotros”, admitió.
Competencia interna
Uno de los temas centrales fue la pelea por el puesto de “9” entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Scaloni evitó alimentar cualquier debate y destacó el compromiso de ambos delanteros, especialmente en los momentos en los que el equipo no tiene la pelota.
Además, volvió a dejar abierta la posibilidad de utilizarlos juntos si el desarrollo del partido lo requiere. “Para cualquier rival es una preocupación tener a los dos delanteros en la cancha”, explicó.
Otro de los grandes protagonistas de la conferencia fue Lionel Messi. Scaloni destacó el presente físico del capitán y atribuyó parte de ese rendimiento a la preparación que realizó antes del Mundial.
Sin embargo, sostuvo que la explicación va más allá de cualquier análisis físico. “Para mí va a seguir siendo el mejor mientras tenga ganas de jugar”, afirmó.
El técnico argentino señaló que el equipo también ayuda a potenciar a Messi y que hoy la Selección cuenta con una estructura capaz de acompañarlo mejor. Aun así, reconoció que sigue observando en los entrenamientos acciones del rosarino que resultan difíciles de explicar incluso después de tantos años compartiendo plantel.
Más allá de los nombres propios, Scaloni transmitió tranquilidad sobre el presente futbolístico del equipo. Consideró que Argentina genera situaciones de gol, domina gran parte de los partidos y que los errores ante Australia y Egipto fueron situaciones puntuales, más que problemas estructurales.
Sin embargo, admitió que el nivel alcanzado en el último Mundial no es fácil de alcanzar. No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, es difícil. Lo hemos hecho en algún momento, siempre lo intentamos, pero no es fácil”, aseguró.
El desgaste
El entrenador también analizó el contexto del torneo y volvió a cuestionar los largos desplazamientos entre sedes. “Creo que en el final del Mundial, los partidos tendrían que ser más separados. Por suerte no hemos viajado tanto”, dijo.
Consultado por las críticas y los cuestionamientos sobre supuestos beneficios arbitrales para Argentina, el técnico minimizó el tema. “Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y de alguna manera hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo utilizamos como una especie de rebelión”, insitió.
El cierre de la conferencia fue el momento más profundo. Cuando le preguntaron por el legado que busca dejar esta generación, Scaloni dejó de lado el partido contra Suiza y habló de la identidad del grupo. “Me gustaría que se recuerde como un equipo que nunca se rindió”, se sinceró.
También reivindicó los momentos fuera de la cancha, como los asados y la convivencia del plantel. “Dentro de veinte años nadie se va a acordar de un entrenamiento, pero sí de esos momentos”, aseguró.
A horas de un nuevo desafío mundialista, Scaloni habló de Suiza, de Messi, del equipo y de las dificultades del torneo. Pero, sobre todo, volvió a marcar el camino que pretende para esta Selección: competir siempre con hambre y lograr que esta generación sea recordada no sólo por los títulos que ganó, sino por la forma en que los consiguió.