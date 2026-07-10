Scaloni elogió a Suiza y dejó una frase contundente antes de los cuartos de final

En ese sentido, destacó especialmente el ingreso de Leandro Paredes, a quien le atribuyó una mejora en la circulación de la pelota, la tenencia y la presencia ofensiva. También valoró el aporte de Alexis Mac Allister desde el sector izquierdo y reveló que el inicio de la concentración fue más complicado de lo que se conocía públicamente por distintos problemas físicos que afectaron al plantel. “Al principio el panorama estaba bastante más negro de lo que ustedes imaginaban”, le admitió a la prensa.