Suiza llega con una baja clave y el respeto intacto antes de enfrentar a Argentina

Suiza afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia reciente con una ausencia que modifica sus planes. En la previa del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina, el entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi, una de las grandes figuras del equipo europeo y goleador del torneo, quedó descartado por lesión.