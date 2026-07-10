Suiza llega con una baja clave y el respeto intacto antes de enfrentar a Argentina

Resumen para apurados
- El DT de Suiza, Murat Yakin, confirmó que el goleador Johan Manzambi no jugará por lesión ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.
- El delantero arrastraba una molestia desde octavos. Ante su baja, el DT suizo elogió la jerarquía de Argentina y descartó realizar una marca personal sobre Lionel Messi.
- Suiza deberá modificar su esquema ofensivo para contrarrestar al vigente campeón del mundo, buscando colectivamente el pase a las semifinales de la Copa del Mundo.
Suiza afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia reciente con una ausencia que modifica sus planes. En la previa del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina, el entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi, una de las grandes figuras del equipo europeo y goleador del torneo, quedó descartado por lesión.
El juvenil había sufrido una molestia antes del encuentro de octavos de final frente a Colombia y, pese a los intentos del cuerpo médico para recuperarlo, no logró volver a entrenarse con normalidad junto al plantel. Por eso, Yakin reconoció que su baja representa un golpe duro para sus aspiraciones.
"No podrá jugar. Lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", explicó el técnico suizo en conferencia de prensa.
La ausencia de Manzambi obliga a Suiza a modificar una estructura ofensiva que encontró en el delantero una de sus principales cartas durante la Copa del Mundo. Sin embargo, Yakin evitó dramatizar y aseguró que su equipo deberá encontrar respuestas colectivas ante el campeón vigente.
Respeto por Argentina
Más allá de las especulaciones previas sobre el arbitraje y los cuestionamientos que suelen rodear a la Selección argentina, Yakin prefirió enfocarse en lo futbolístico y destacó las virtudes del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El entrenador suizo valoró el rol de la tecnología y el VAR para evitar errores arbitrales, pero puso el foco en otra característica de la "Scaloneta": su competitividad.
"Creo en general que se juegan partidos justos. Hoy en día se puede controlar todo con la tecnología y el VAR. Argentina tiene un estilo de juego duro. Vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y si no te le plantas es difícil ganarles", analizó.
Además, Yakin dejó una reflexión sobre las reacciones posteriores a los partidos y las discusiones que suelen aparecer cuando un equipo queda eliminado.
"No diría que haya pasado algo malo o negativo. No hay que resolver con palabras después del partido. Es en el tiempo del juego, en los 90 minutos, cuando se tiene la oportunidad. Insultar después no tiene nada que ver", sostuvo.
Marca colectiva sobre Messi
A la hora de hablar de Lionel Messi, el capitán argentino que sigue siendo una de las grandes amenazas para cualquier rival, Yakin descartó una estrategia basada únicamente en la marca personal.
Para el entrenador suizo, la clave estará en el funcionamiento colectivo y en la capacidad de su equipo para incomodar a Argentina desde la presión.
"Intentaremos hacerlo bien y mañana actuar en el campo como colectivo. Hay que intentar mantener la presión alta contra una Argentina que, siendo los actuales campeones del mundo, también intentará hacer el trabajo necesario en el campo", señaló.
Y agregó: "Podemos hablar mucho, pero al final hay que demostrarlo en el campo y ya tenemos nuestras soluciones".
Con una baja sensible y frente a un rival que conoce las exigencias de las grandes citas, Suiza buscará repetir sus mejores actuaciones del Mundial. Argentina, en cambio, intentará imponer su jerarquía y avanzar a semifinales en el camino hacia una nueva defensa del título.