Una de cal y una de arena para Orfila: habilitaron a Carabajal, pero Verón deberá seguir esperando

Por el contrario, la situación de Mauro Verón es completamente distinta y obligará al cuerpo técnico a armarse de paciencia. El transfer internacional del delantero todavía no fue emitido desde Nicaragua, por lo que “el Nene” tendrá que esperar, como mínimo, una jornada más antes de poder ser citado oficialmente por Orfila. El atacante de 27 años, oriundo de la localidad de 7 de Abril, regresó a la institución luego de su préstamo en el Managua FC, donde disputó 43 partidos y convirtió 18 goles.