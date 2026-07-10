Una de cal y una de arena para Orfila: habilitaron a Carabajal, pero Verón deberá seguir esperando
De cara al duelo ante Almagro en La Ciudadela, el DT de San Martín recibió la confirmación de que el experimentado volante cordobés tiene los papeles en regla para debutar. Por el contrario, el transfer del "Nene" desde Nicaragua continúa demorado y estira la ansiedad.
Resumen para apurados
- El DT de San Martín, Alejandro Orfila, sumará a Gabriel Carabajal para el partido ante Almagro en Tucumán al ser habilitado, pero Mauro Verón sigue baja por trabas burocráticas.
- Carabajal llegó habilitado tras la apertura del TMS internacional, mientras que el transfer de Verón desde el Managua FC de Nicaragua sigue demorado por trabas administrativas.
- El debut de Carabajal sumará jerarquía internacional al esquema táctico de Orfila, mientras el cuerpo técnico espera destrabar la habilitación de Verón para reforzar el ataque.
Mientras la gente cuenta las horas para volver a ver a San Martín en La Ciudadela, el director técnico del “Santo”, Alejandro Orfila, recibió novedades de peso desde el plano administrativo.
Para el duelo ante Almagro, el entrenador dispondrá de una variante táctica de mucha jerarquía que todavía no había podido utilizar en el terreno de juego, aunque la jornada también trajo consigo una dosis de frustración por una autorización que se sigue demorando.
La buena noticia es que Gabriel Carabajal ya se encuentra formalmente habilitado. Tras la esperada apertura del mercado del TMS internacional (sistema de correlación de transferencias), los papeles del experimentado volante cordobés de 35 años quedaron en regla y estará entre las opciones disponibles. Cabe recordar que Carabajal se había convertido en la primera incorporación del club en este período de pases, pero no había podido debutar en Paraná por cuestiones de documentación.
El mediocampista ofensivo llegó a Tucumán por un pedido expreso de Orfila. Ambos compartieron el último semestre en Cusco FC de Perú, donde el jugador anotó dos goles en 23 partidos. Además, Carabajal le aportará al plantel un notable roce internacional, habiendo vestido camisetas de la talla de Santos y Vasco da Gama en Brasil, y de Puebla en la liga mexicana. En el ámbito local, cuenta con un extenso recorrido en Primera División y el ascenso, registrando pasos por Talleres, Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Patronato, Unión y Quilmes.
Por el contrario, la situación de Mauro Verón es completamente distinta y obligará al cuerpo técnico a armarse de paciencia. El transfer internacional del delantero todavía no fue emitido desde Nicaragua, por lo que “el Nene” tendrá que esperar, como mínimo, una jornada más antes de poder ser citado oficialmente por Orfila. El atacante de 27 años, oriundo de la localidad de 7 de Abril, regresó a la institución luego de su préstamo en el Managua FC, donde disputó 43 partidos y convirtió 18 goles.
Esas estadísticas, sumadas a la excelente impresión que dejó en sus primeros entrenamientos tras la vuelta, convencieron de inmediato al entrenador de retenerlo para pelear un puesto en la ofensiva. Verón, quien dio sus primeros pasos futbolísticos en Unión del Norte de Burruyacú, había firmado su primer contrato profesional con el “Santo” en febrero de 2022 con el visto bueno del entonces DT Pablo De Muner. Ahora, su reestreno con la camiseta roja y blanca tendrá que aguardar a que concluyan los trámites burocráticos.