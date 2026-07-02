Los Pumitas entendieron que el vértigo también puede ser un arma

Si Pfister aportó desequilibrio, Tomás Dande volvió a demostrar por qué lleva la cinta de capitán. El tercera línea de Huirapuca fue el líder silencioso de un equipo que nunca perdió el orden, incluso cuando Irlanda reaccionó en el segundo tiempo. Además de conducir al grupo desde lo anímico, coronó su actuación con un try que ayudó a construir la ventaja con la que Argentina se fue al descanso. El tercer representante tucumano también tuvo un papel determinante. Benjamín Farías Cerioni integró la primera línea y volvió a cumplir una tarea indispensable en el trabajo del pack. Su aporte quizá no aparezca reflejado en los resúmenes, pero fue fundamental para que Los Pumitas impusieran condiciones en las formaciones fijas y generaran una plataforma sólida desde la cual lanzar un juego dinámico y ambicioso.