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Los Pumas vs Gales: hora, TV y formaciones por el Nations Championship

Argentina buscará su primera victoria del año ante el seleccionado europeo este sábado en San Juan, tras la derrota frente a Escocia. Felipe Contepomi realizó cinco cambios en el equipo titular.

BUSCAN SUMAR. Los Pumas se enfrentan a Gales en San Juan por la segunda fecha del Nations Championship.
BUSCAN SUMAR. Los Pumas se enfrentan a Gales en San Juan por la segunda fecha del Nations Championship.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas enfrentarán a Gales este sábado en San Juan por la segunda fecha del Nations Championship, buscando recuperarse de la derrota sufrida en el debut ante Escocia.
  • Tras caer 47-38 ante Escocia, el DT Felipe Contepomi realizará cinco cambios en la formación de Argentina. Gales llega tras vencer a Fiyi e introducirá tres variantes.
  • Este partido es clave para que Los Pumas corrijan errores y ganen confianza de cara al duelo ante Inglaterra, en un marco especial por los 100 partidos de Guido Petti.
Resumen generado con IA

Los Pumas enfrentarán este sábado a Gales por la segunda fecha del Nations Championship, con la necesidad de conseguir un triunfo que permita dejar atrás la derrota sufrida en el debut ante Escocia. El encuentro se disputará desde las 16.10 en el Estadio San Juan del Bicentenario.

La transmisión comenzará a las 15.30 y estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Plan Premium. El árbitro del partido será el neozelandés Paul Williams, quien ya dirigió a Argentina en compromisos anteriores frente a Irlanda y Australia que generaron cuestionamientos del cuerpo técnico argentino.

Los Pumas vs. Gales: cómo llega Argentina

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega golpeado después de caer 47-38 ante Escocia en Córdoba, en un partido donde mostró problemas principalmente en las formaciones fijas. Por eso, el entrenador decidió realizar cinco modificaciones en el XV inicial para buscar una reacción inmediata.

Los cambios serán Boris Wenger por Mayco Vivas, Tomás Rapetti por Pedro Delgado, Marcos Kremer por Pablo Matera, Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

Además, el partido tendrá un condimento especial para Guido Petti, quien alcanzará los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas.

Formación de Los Pumas vs Gales

  • Boris Wenger
  • Julián Montoya
  • Tomás Rapetti
  • Guido Petti
  • Matías Alemanno
  • Santiago Grondona
  • Marcos Kremer
  • Joaquín Oviedo
  • Gonzalo García
  • Tomás Albornoz
  • Mateo Carreras
  • Justo Piccardo
  • Lucio Cinti
  • Bautista Delguy
  • Santiago Carreras

    • Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.

    Los Pumas vs. Gales: cómo llega el conjunto europeo

    Gales llega al duelo frente a Argentina con un presente más positivo. El seleccionado dirigido por Steve Tandy viene de vencer a Fiji por 39-24 en Cardiff y buscará continuar con una recuperación que todavía está en proceso.

    Pese al triunfo, el equipo europeo continúa en una etapa de construcción y su entrenador realizará tres variantes para enfrentar a Los Pumas: James Botham, Sam Costelow y Ellis Mee ingresarán como titulares.

    Entre los suplentes aparece una de las grandes figuras del rugby galés, Louis Rees-Zammit, mientras que Kane James podría hacer su debut internacional.

    Formación de Gales vs Los Pumas

  • Rhys Carre
  • Dewi Lake
  • Dillon Lewis
  • Ben Carter
  • Adam Beard
  • James Botham
  • Jac Morgan
  • Aaron Wainwright
  • Tomos Williams
  • Sam Costelow
  • Josh Adams
  • Joe Hawkins
  • Eddie James
  • Ellis Mee
  • Blair Murray

    • Suplentes: Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Teddy Williams, Kane James, Kieran Hardy, Max Llewellyn y Louis Rees-Zammit.

    Argentina y Gales llegan con realidades diferentes, pero con un mismo objetivo: sumar una victoria que les permita acomodarse en el Nations Championship. Para Los Pumas será una oportunidad de corregir errores y recuperar confianza antes del próximo desafío frente a Inglaterra.

    Temas Los PumasFelipe ContepomiGalesEscociaTomás AlbornozMateo Carreras
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