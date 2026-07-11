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Asistencia de la Nación a las provincias: fuerte caída de los fondos discrecionales

El Gobierno profundiza el recorte de los giros no automáticos a las 24 jurisdicciones del país.

EN TUCUMAN. Las transferencias discrecionales han dejado de ser gravitantes en las finanzas
EN TUCUMAN. Las transferencias discrecionales han dejado de ser gravitantes en las finanzas
11 Julio 2026

Durante la administración del presidente Javier Milei, los fondos discrecionales que la Nación solía enviar a las provincias fueron recortados drásticamente. Y esa tendencia se mantuvo en junio, con una marca del 87,7%. En el sexto mes del año, las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) totalizaron los $48.300 millones, el nivel más bajo para ese mes desde 2005. En el acumulado del primer semestre, los giros también cayeron contra el mismo período de 2025. Las transferencias acumularon $ 639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real, de acuerdo con un reporte de Politikon Chaco. A diferencia de la coparticipación, estas partidas no se distribuyen por una fórmula establecida por ley, sino que dependen de decisiones del Gobierno. La reducción de giros desde Nación hacia las provincias también se evidenció en los giros por coparticipación cayeron 3% en junio contra el mismo mes de 2025, según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En junio tampoco hubo Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Buenos Aires fue la provincia que recibió el mayor volumen de giros no automáticas con $ 13.159 millones, un 27,2% del total. Le siguieron Corrientes, con $ 5.014 millones (10,4%) y Santa Fe, con $ 4.583 millones (9,5%). Solo tres distritos registraron subas reales interanuales: San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8). En el otro extremo, los 21 distritos restantes tuvieron caídas con marcados extremos: Mendoza fue la única con baja inferior al 10% (-7,8%) y en la otra punta, Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA presentan bajas superiores al 90% de acuerdo con el reporte de la consultora privada.

Los gobernadores se quedan sin una caja extra: los giros discrecionales de la Nación

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Los principales envíos estuvieron concentrados en tres programas. La Universalización de la Jornada Extendida fue el de mayor peso, con transferencias por $ 24.460 millones a 17 provincias, que representaron el 51% del total. Le siguió el plan de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD), con $ 4.985 millones destinados a tres distritos. Y las transferencias a cajas previsionales provinciales alcanzaron los $ 4.000 millones, dirigidos exclusivamente a Corrientes. En conjunto, estos tres conceptos explicaron el 69% de los envíos realizados durante el mes. El resto de las actividades totalizaron en $ 14.855 millones.

Tucumán registró la segunda caída más alta en el giro de fondos nacionales discrecionales

Tucumán registró la segunda caída más alta en el giro de fondos nacionales discrecionales

Sin gravitación

En Tucumán, desde el Ministerio de Economía se afirmó que las transferencias discrecionales han dejado de ser gravitantes en las finanzas, debido al ajuste dispuesto por Milei. La Nación trató de compensar el menor giro con anticipo de coparticipación que, en el caso tucumano, rozaron los $ 370.000 millones.

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