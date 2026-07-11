Asistencia de la Nación a las provincias: fuerte caída de los fondos discrecionales

Durante la administración del presidente Javier Milei, los fondos discrecionales que la Nación solía enviar a las provincias fueron recortados drásticamente. Y esa tendencia se mantuvo en junio, con una marca del 87,7%. En el sexto mes del año, las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) totalizaron los $48.300 millones, el nivel más bajo para ese mes desde 2005. En el acumulado del primer semestre, los giros también cayeron contra el mismo período de 2025. Las transferencias acumularon $ 639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real, de acuerdo con un reporte de Politikon Chaco. A diferencia de la coparticipación, estas partidas no se distribuyen por una fórmula establecida por ley, sino que dependen de decisiones del Gobierno. La reducción de giros desde Nación hacia las provincias también se evidenció en los giros por coparticipación cayeron 3% en junio contra el mismo mes de 2025, según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En junio tampoco hubo Aportes del Tesoro Nacional (ATN).