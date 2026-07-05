Sociedad

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Por Sol Garcia Hamilton y Maria Fernanda Bringas Hace 6 Hs

Lifestyle, por Fernanda Bringas (muy_fer_) Producción general y Sol García Hamilton (solchugh) - Producción periodística.

Todo comenzó con un paseo en bote. En 1862, un profesor de matemáticas de Oxford llamado Lewis Carroll improvisó un cuento para entretener a una niña llamada Alice Liddell. Más de 160 años después, aquella historia sobre un conejo blanco, una fiesta de té imposible y un gato que desaparece sigue generando nuevas formas de entrar al País de las Maravillas.

Porque Alicia nunca fue solamente un cuento infantil. Sus acertijos, juegos de lógica y personajes excéntricos han sido estudiados por filósofos, psicólogos y académicos de todo el mundo. Sus frases se volvieron parte de la cultura popular y sus personajes atravesaron generaciones gracias a películas, obras de teatro y adaptaciones cinematográficas.

Quizás por eso, cuando se atraviesan las puertas del Jardín Botánico Carlos Thays al caer la noche, la sensación es extrañamente familiar. Como Alicia siguiendo al Conejo Blanco, el recorrido invita a dejar atrás la realidad para entrar en un universo donde las reglas cambian.

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Las luces se encienden entre los árboles, la música envuelve el jardín y una voz comienza a guiar el camino. De pronto, el Botánico ya no parece el mismo. El té de locos, el Gato de Cheshire, el jardín de la Reina y la partida de ajedrez aparecen transformados en instalaciones monumentales que convierten al visitante en parte de la historia.

La experiencia, llamada Maravillosa Alicia, fue desarrollada especialmente para convivir con la naturaleza del jardín y propone un recorrido inmersivo en el que se combinan arte lumínico, escenografías, sonido y tecnología interactiva.

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Uno de sus grandes diferenciales es ALI, una guía narrativa que acompaña la visita a través de WhatsApp. Sin necesidad de descargar aplicaciones, propone desafíos y va revelando nuevas pistas a medida que avanza el recorrido. La sensación es la de participar en un juego que se despliega entre senderos, árboles y luces.

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

En los últimos años, este tipo de experiencias nocturnas en jardines botánicos se convirtieron en un fenómeno en ciudades como Londres, Chicago y Melbourne. Ahora, Buenos Aires se suma a esa tendencia con una propuesta que encuentra en el histórico jardín de Palermo el escenario perfecto.

Estuvimos presentes en la preinauguración exclusiva para prensa e invitados y pudimos conversar con algunas de las figuras que asistieron al evento, entre ellas Belén Francese, Cinthia Fernández, Ale Quevedo y Roberto García Moritán. Las entrevistas completas y el detrás de escena de la experiencia podrán verlas en las redes sociales de La Gaceta Lifestyle.

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas
Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Porque algunas historias nunca terminan de contarse. Simplemente encuentran nuevas puertas para volver a ser descubiertas. Y este invierno, una de ellas se abre en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Buenos AiresLifestyle
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Impulsan un proyecto de ley que favorece al sector vitivinícola en detrimento del sucroalcoholero

Impulsan un proyecto de ley que favorece al sector vitivinícola en detrimento del sucroalcoholero

Incorporan al Senasa a la red para gestión de riesgos

Incorporan al Senasa a la red para gestión de riesgos

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

Vitroplantas: la Eeaoc cumple 25 años de producir y distribuir caña semilla de calidad

Vitroplantas: la Eeaoc cumple 25 años de producir y distribuir caña semilla de calidad

El Gobierno debe oír al sector productivo

El Gobierno debe oír al sector productivo

El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

Comentarios