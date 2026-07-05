Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Las luces se encienden entre los árboles, la música envuelve el jardín y una voz comienza a guiar el camino. De pronto, el Botánico ya no parece el mismo. El té de locos, el Gato de Cheshire, el jardín de la Reina y la partida de ajedrez aparecen transformados en instalaciones monumentales que convierten al visitante en parte de la historia.