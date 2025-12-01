Quién es el ex “Gran Hermano” que estaría saliendo con Martita, la hija de Ricardo Fort

Martita Fort tiene apenas 21 años y cumplirá los 22 en febrero del año próximo. La hija del “Comandante” pasa sus días entre viajes y paseos, pero también trabajando de lo que le gusta: el modelaje. En paralelo, sus planes incluyen formarse para, en el futuro, manejar la empresa de chocolates de su padre. Pero por ahora, estaría sumamente interesada en cuidar sus relaciones interpersonales.
Según informaron medios porteños, la hija de Ricardo Fort estaría conociendo a un chico, ex participante de “Gran Hermano”. Aunque ninguna de las partes confirmó una relación, algunos periodistas ya afirmaron que se trata del inicio de un romance, tal vez el más trascendente –mediáticamente hablando– que se le conoció hasta ahora a la heredera de Felfort.
¿Quién es el ex “Gran Hermano” con el que estaría saliendo Martita Fort?
El ex participante del reality que estaría conquistando el corazón de Martita Fort es un joven que, aunque no llegó a las últimas instancias de “Gran Hermano”, logró continuar en los medios. Actualmente participa de un stream y en su cuenta de Instagram alcanza casi el medio millón de seguidores.
Participó de la edición 2023 de “Gran Hermano”, momento en que ya tenía 26 años. Por eso se estima que hoy tiene ya sus 28 años y, de no ser así, estaría a punto de cumplirlos. Aunque ambos son jóvenes, todavía hay una diferencia importante entre la edad de ambos. Se trata de Alan Simone, quien fue compañero de “Furia” Scaglione, Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman.
La cita de Alan Simone y Martita Fort
Este fin de semana, Simone estuvo en diálogo con Catalina Gorostidi, otra de sus compañeras de programa. En una transmisión en vivo contaron qué habían hecho en sus últimos días y Alan comentó que había tenido una comida con una amiga en la Costanera. De inmediato Gorostidi reaccionó, agregando información a la declaración de su ex compañero.
“Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates”, soltó Gorostidi, luego de hacer un juego de comillas con sus dedos indicando que no se trataba exactamente de una amistad. Lejos de negarlo y sin éxito ante sus intentos de callar a “Cata”, Simone hizo una contundente declaración: “Es mi futura señora”, dijo sin dar nombres. Pero un usuario preguntó en el chat de la transmisión si se trataba de Marta Fort y Gorostidi decidió leerlo en voz alta, sin confirmar la información.
Los seguidores de ambos empezaron a hacer un repaso de información e identificaron que ambos se seguían en sus cuentas de Instagram. Por su parte, la heredera de Felfort no dio declaraciones al respecto.